¡Ø¥°¥Ã¥É¡¦¥ª¡¼¥á¥ó¥º¡Ù¥·¡¼¥º¥ó3¤ÎÇÛ¿®Æü¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡ª¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¤¬¸ø³«
¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥°¥Ã¥É¡¦¥ª¡¼¥á¥ó¥º¡Ù¤Î´°·ëÊÔ¤È¤Ê¤ë¥·¡¼¥º¥ó3¤ÎÇÛ¿®Æü¤¬5·î13Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£ÊÆTV Line¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬ÂÔË¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëAmazon¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡Ø¥°¥Ã¥É¡¦¥ª ¡Ä
±¿Ì¿¤Î³«Å¹¤ò¹ð¤²¤ë¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¤¬¸ø³«
¥Ë¡¼¥ë¡¦¥²¥¤¥Þ¥ó¤¬¥Æ¥ê¡¼¡¦¥×¥é¥Á¥§¥Ã¥È¤È¼ê³Ý¤±¤¿¿Íµ¤¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¾®Àâ¤ò¸µ¤Ë¤·¤¿¡Ø¥°¥Ã¥É¡¦¥ª¡¼¥á¥ó¥º¡Ù¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤½¤ÎËë¤òÊÄ¤¸¤ë¡£
Amazon Prime Video¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤Î¾ÝÄ§¤È¤â¸À¤¨¤ë¾ì½ê¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥·¡¼¥ó±é¤¸¤ëÅ·»È¥¢¥¸¥é¥Õ¥§¥ë¤¬±Ä¤à½ñÅ¹¤Î´ÇÈÄ¤ò±Ç¤·¤¿ºÇ¿·±ÇÁü¤ò¸ø³«¡£ÀÅ¤Þ¤êÊÖ¤Ã¤¿Å¹Æâ¤Ç¡¢Ã¯¤«¤¬¡ÖClosed¡ÊÊÄÅ¹¡Ë¡×¤Î»¥¤ò¡ÖOpen¡Ê³«Å¹¡Ë¡×¤Ø¤ÈÀÅ¤«¤ËÎ¢ÊÖ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤ËÂ³¤¯¥¿¥¤¥È¥ë¥«¡¼¥É¤¬¹ð¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂÔË¾¤Î¥·¡¼¥º¥ó3¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¡¼¥º¥ó¡Ë¤¬5·î13Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤À¡£
And finally¡Ä3. See you soon pic.twitter.com/kfWa1qOElR
- Good Omens (@GoodOmensPrime) February 13, 2026
¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¥·¡¼¥º¥ó2¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ÎÄ¾¸å¤«¤éËë¤ò³«¤±¤ë¡£¤³¤Î½ÅÂç¤Ê¶ÉÌÌ¤ò·Ð¤Æ¡¢Å·¹ñ¤ØÌá¤Ã¤¿¥¢¥¸¥é¥Õ¥§¥ë¤ÈÃÏ¾å¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤¿¥¯¥í¥¦¥ê¡¼¤ÎÊª¸ì¤¬¡¢¤¤¤«¤Ê¤ëÃåÃÏÅÀ¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¤¬ºÇÂç¤Î¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Êª¸ì¤Î·ëËö¤ò¸«ÆÏ¤±¤ë»þ´Ö¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î¥·¡¼¥º¥ó3¤Ï¡¢¡Ö90Ê¬´Ö¤Î1¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¤È¤¤¤¦¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤ÎÃ»½Ì¤µ¤ì¤¿¹½À®¤Ç´°·ë¤¹¤ë¤«¤é¤À¡£
¤³¤ÎÊÑÂ§Åª¤Ê¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢À©ºî¿Ø¤ò½ä¤ëÊ£»¨¤Ê»ö¾ð¤¬±Æ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥ê¡¼¥º¤Î´ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¾®Àâ¤Î¶¦Ãø¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¥·¥ç¡¼¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Ë¡¼¥ë¡¦¥²¥¤¥Þ¥ó¤¬2024Ç¯¤ËÊ£¿ô¤Î½÷À¤«¤éÀÅªË½¹Ô¤Î¹ðÈ¯¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤À¡£¥Ë¡¼¥ë¤Ï°ì´Ó¤·¤ÆÉÔË¡¹Ô°Ù¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤ÎÁûÆ°Ä¾¸å¤Ëº£²ó¤ÎÃ»½Ì¥·¡¼¥º¥ó¤Î·èÄê¤¬²¼¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎÊª¸ì¤¬´°·ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê°ÕµÁ¤¬¤¢¤ë¡£Prime Video¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤Ï¡Ö¥Ë¡¼¥ë¤È¡¢¸Î¥Æ¥ê¡¼¡¦¥×¥é¥Á¥§¥Ã¥È¶ª¤È¤Î´Ö¤ÇÌó35Ç¯Á°¤Ë¸ò¤ï¤µ¤ì¤¿²ñÏÃ¡×¤ò¶ñ¸½²½¤·¤¿¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£À¤³¦Åª¤Ê¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤òÀ¸¤ó¤ÀÆó¿Í¤ÎÅ·ºÍ¤¬¡¢°¦¤¹¤Ù¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î¼¡¤Ë²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤ò·×²è¤·¤¿¤½¤Î¹½ÁÛ¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë±ÇÁü¤È¤·¤Æ·ë¼Â¤¹¤ë¡£
¡Ø¥°¥Ã¥É¡¦¥ª¡¼¥á¥ó¥º¡Ù¥·¡¼¥º¥ó1¡Á2¤ÏPrime Video¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¡£¡Ê³¤³°¥É¥é¥ÞNAVI¡Ë
»²¹Í¸µ¡§TV Line
