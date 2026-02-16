É÷´Ö½Ó²ð¡¢7Ç¯È¾½Ð±é¡ØZIP!¡Ù¡È·îÍË¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡É3¡¦23ÊüÁ÷¤ò¤â¤Ã¤ÆÂ´¶È¤Ø¡¡¿åËÎ¥¢¥Ê¡Ö¤µ¤ß¤·¤¤¤±¤É¡Ä¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÉ÷´Ö½Ó²ð¡Ê42¡Ë¤¬16Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¡ØZIP!¡Ù(·î¡Á¶â¡¡Á°5¡§50¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Æ±ÈÖÁÈ¤ÎÂ´¶È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¿À¥³¥é¥Ü¡×¡É±Ê±ó¤Î¿ä¤·¡É¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿É÷´Ö½Ó²ð
¡¡ÈÖÁÈ½ªÈ×¡¢¿åËÎËãÈþ¡Ê38¡Ë¥¢¥Ê¤¬¡Ö3·î23Æü¤ÎÊüÁ÷¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢É÷´Ö¤µ¤ó¤¬7Ç¯È¾Ì³¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿·îÍË¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÂ´¶È¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£Â³¤±¤ÆÉ÷´Ö¤¬¡ÖËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î7Ç¯È¾¤È¤¤¤¦·îÆü¤Ï¡Ä¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¸ì¤ë¤¬¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¤Þ¤À¼¤á¤Ê¤¤¡ª¤¢¤È1¥ö·î¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤ë¤Çº£ÆüÂ´¶È¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¸«¤»¤¿É÷´Ö¤Ë¡¢¿åËÎ¥¢¥Ê¤¬¡Ö¤¤¤ä¡ª¤ï¤¿¤·¡È¥É¡¼¥ó¡É¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¤È¡ª¤Þ¤À1¥ö·î°Ê¾å¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£É÷´Ö¤Ï¡Ö¤³¤Î´Ö¶âÍË¤ËÍè¤Æ¡¢¤Û¤«¤ÎÍËÆü¹Ô¤¯¤Î³Ú¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤«¤é¡£¤â¤·¤³¤Î1¥ö·î¤¬²á¤®µî¤Ã¤Æ¤â¡¢É÷´Ö¤Á¤ç¤¯¤Á¤ç¤¯Íè¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡ØÍè¤Á¤ã¤Ã¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¿åËÎ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤âÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¡ªÁ´ÍËÆü¡¢À©ÇÆ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¤ªÃÎ¤é¤»¤Ê¤¯¤Æ¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÌäÂê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤È´¿·Þ¡£É÷´Ö¤¬¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡£»Ä¤ê1¥ö·î¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤ë¤È¡¢¿åËÎ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤µ¤ß¤·¤¤¤±¤É¡Ä¤¦¤ó¡£¸µµ¤¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡ª¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¤³¤³¤Ç½Ð±é¼ÔÁ´°÷¤Ç¡ØZIP!¡Ù¥Ý¡¼¥º¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
