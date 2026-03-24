俳優の風間俊介（４２）が２３日、月曜パーソナリティーを務める日本テレビ「ＺＩＰ！」を卒業した。７年半、レギュラー出演していた。初代「ＺＩＰ！」総合司会の元日本テレビアナウンサーで現在はフリーの桝太一（４４）は、自身のＸで「楽しいときにもっと盛り上げてくれるというよりも、しんどいときに寄り添い一緒に考えてくれる人でした。人は楽しかったことばかり記憶に残しがちですが、風間さんとだけは、しん