37ºÐ¤ÇÁÛÄê³°¤ÎÇ¥¿±¢ª¸½ºß¡¢0ºÐ°é»ùÃæ¡£¡Ö¾Ç¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤±¤É¡Ä¡×È¯Ã£¾ã³²¤Î»ä¤¬¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡È¶ì¼ê¤Î¹¶Î¬Ë¡¡É
¡¡37ºÐ¤ÇÁÛÄê³°¤ÎÇ¥¿±¤ò¤·¡¢2025Ç¯8·îËö¤ËÃË»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£
¡¡Ç¥¿±¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ï16½µ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£Ä¹Ç¯¤ÎÀ¸ÍýÉÔ½ç¤ä¡ÖÇ¥¿±¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿²áµî¤Ë²Ã¤¨¡¢ADHD¡ÊÃí°Õ·çÇ¡¡¦Â¿Æ°À¾ã³²¡Ë¤ÎÆÃÀ¤Ç¥»¥ë¥Õ¥Í¥°¥ì¥¯¥ÈÊÊ¤¬¤¢¤êÂÎÄ´´ÉÍý¤¬¤ª¤¶¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡¢»»¿ô¾ã³²¡ÊÈ¯Ã£¾ã³²¤Î°ì¼ï¤Ç¿ô»ú¡¢·×»»¤Ëº¤Æñ¤òÊú¤¨¤ë³Ø½¬¾ã³²¡Ë¤ÇÀ¸Íý¼þ´ü¤òÀµ¤·¤¯ÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤ÎÍ×°ø¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Ç¥¿±Ãæ¤Ï¡¢È¯Ã£¾ã³²¤Î¤¢¤ë»ä¤ËËÜÅö¤Ë°é»ù¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¤ÈÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë»º¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢ËèÆü¤ä¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤ÆÉÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë²Ë¤¬¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¡Öº¤¤ê¤´¤È¡×¤È¤·¤ÆÉ½ÌÌ²½¤·¤Æ¤¤¤¿ADHD¤ÎÆÃÀ¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡Öº¤¤ê¤´¤È¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¼ç¤Ë3¤Ä¤Îº¤¤ê¤´¤È¤ò¹¶Î¬¤Ç¤¤¿¡£1¤ÄÌÜ¤Ï¾ðÊó¤ÎÀ°Íý¤À¡£
¢¡´Ñ»¡¢ª¥±¥¢¤Î¥ë¡¼¥×¤Ç¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î´¶³Ð¤ò¤Ä¤«¤à
¡¡Ç¥¿±Ãæ¡¢·ò¹¯´ÉÍý¤ä°é»ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ðÊó¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ADHD¤ÎÆÃÀ¤Ë¤è¤êËÄÂç¤Ê¾ðÊó¤òÀ°Íý¤Ç¤¤º¤Ëº®Íð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¤ä¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ê¤É¸øÅªµ¡´Ø¤Î°ì¼¡¾ðÊó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤ê¡¢¼èºà¤·¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë»ºÉØ¿Í²Ê°å¤ä¾®»ù²Ê°å¤Îµ»ö¤äÅê¹Æ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡Ê¿¹¸Í¤ä¤¹¤ßÀèÀ¸¤ä¤Õ¤é¤¤¤ÈÀèÀ¸¤Îµ»ö¤äÅê¹Æ¤Ï¤È¤Æ¤â»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¡Ë¡¢¥Ç¥Þ¾ðÊó¤ò¸«Ê¬¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤êº®Íð¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼ÂºÝ¤ËÀÖ¤Á¤ã¤ó¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯·Ð¸³ÃÍÅª¤Ê¤â¤Î¤¬°ìÈÖÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£ËèÆüÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê´Ñ»¡¤·¤Æ¡¢¥±¥¢¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¡£
¡¡Æ¬Èé¤¬¹Ó¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥í¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÊÝ¼¾¤·¤¿¤·¡¢¥ß¥ë¥¯¤ò°û¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¡¢ÆÍÁ³¾å¿°¤ò°ú¤Ã¹þ¤á¤ÆÉ¡¤È¾å¿°¤Î´Ö¤Ë½Ä¤Î¥·¥ï¤òºî¤Ã¤Æ¡Ö¤â¤¦¤¤¤é¤Ê¤¤¤ª¸ý¡×¤ò¤·¤Æ°û¤à¤Î¤ò¤ä¤á¤ë¤¬¡¢½ÄÊú¤¤·¤Æ¥²¥Ã¥×¤ò½Ð¤µ¤»¤ë¤È¤Þ¤¿Â³¤¤ò°û¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤â¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¢¡¿·¤·¤¤°é»ùË¡¤â¡Ö¼«Ê¬¤ËÉ¬Í×¤«¡×¤Ç¹Í¤¨¤¿
¡¡SNS¤Ë¤Ï¤Í¤ó¥È¥ì¡Ê¤Í¤ó¤Í¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÎ¬¡£ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¼«ÎÏ¤ÇÌ²¤ê¤Ë¤Ä¤¯ÎÏ¡¢ÄÌ¾Î¡È¥»¥ë¥Õ¤Í¤ó¤Í¡É¤ò½¬ÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÎý½¬¡Ë¤ä¥Ù¥Ó¡¼¥µ¥¤¥ó¡Ê¤Þ¤À¸ÀÍÕ¤òÏÃ¤»¤Ê¤¤ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤È¡¢¼ê¤ÎÆ°¤¤Ç´¶¾ð¤äÍ×µá¤òÅÁ¤¨¹ç¤¦¼êË¡¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÀÎ¤Î°é»ù¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ðÊó¤â¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Í¤ó¥È¥ì¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÇ¥¿±Ãæ¤Ç¡¢ADHDÆÃÀ¤È¿çÌ²¤Î´ØÏ¢À¤Ï¿¼¤¤¤È¤¤¤¦¸¦µæ·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÎÌ¤Î¾ðÊó¤¬Æþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤¿¤áÇ¾¤¬Èè¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢¿çÌ²»þ´Ö¤¬Â¿¤¯É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¡£¤·¤«¤·¡¢»Å»ö¤Ê¤É¤ÇÊªÍýÅª¤Ë¿çÌ²»þ´Ö¤¬¤¸¤å¤¦¤Ö¤ó¤Ë¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¿çÌ²¾ã³²¤òÊ»È¯¤¹¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤ë¤Î¤À¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¿çÌ²»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤·¤è¤¦¤ÈÇ¥¿±Ãæ¤Ë¤Í¤ó¥È¥ì¤ÎËÜ¤ÏÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤Í¤ó¥È¥ì³«»Ï¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï3¥ö·î°Ê¹ß¡£¿·À¸»ù¤Ë¤Ï¸þ¤«¤Ê¤¤¡£Ìë´Ö¼øÆý¤Ç°ìÈÖ¿²¤é¤ì¤Ê¤¤»þ´ü¤Ë¿²¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤³¤Î»þ´ü¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¤Î¤Ç°éµÙÃæ¤ÎÉ×¤ËÍê¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤È¤«¾è¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£¼øÆý´Ö³Ö¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯¤Í¤ó¥È¥ì³«»Ï¿ä¾©»þ´ü¤ËÆÍÆþ¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤ë¤È¤â¤¦¤ï¤¶¤ï¤¶¤Í¤ó¥È¥ì¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Í¤ó¥È¥ì¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¿Í¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤òÆÉ¤à¤È¡¢¡Ö¼«Ê¬¤âÀÖ¤Á¤ã¤ó¤â´èÄ¥¤Ã¤¿¡£ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òµã¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤Í¤ó¥È¥ì¤ÏÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬µã¤¤¤Æ¤â¤¹¤°¤Ë¤ÏÊú¤Ã¤³¤»¤ºÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¿²¤µ¤»¤ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢µã¤À¼¤¬¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤°¤ËÊú¤Ã¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤À¡£
¡¡»ä¤â¡¢Â©»Ò¤ÏÊú¤Ã¤³¤¹¤ì¤Ð¤¹¤°µã¤»ß¤à¤Î¤Ç¤½¤Ã¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬¥é¥¯¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤Í¤ó¥È¥ì¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤È¤³¤ÎÀè¤º¤Ã¤È¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢º£¤³¤Î½Ö´Ö¤Î¥é¥¯¤µ¤òÍ¥Àè¤·¤¿¡£
¡¡¥Ù¥Ó¡¼¥µ¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡ª ¤È¶Ã¤¤¤¿¤¬¡¢Æü¡¹¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤ËÀº°ìÇÕ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤ÈÍ¾Íµ¤Î¤¢¤ë¿Í¤¬¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ°é»ù¾ðÊó¤ò¼è¼ÎÁªÂò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤â°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¿¡£
