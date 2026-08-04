体力をつける“体力がない”問題、どう乗り越える？50代のリアルすぎる悩みに共感の声＜漫画＞

皆さん、体の調子はいかがですか？20代の頃は、「疲れても寝れば回復する」「多少無理をしてもなんとかなる」と感じていた方も多いのではないでし…