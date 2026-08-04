女子SPA！
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堺雅人、反町隆史、GACKT…夏ドラマは「50代イケオジ」が席巻！いま視聴者がベテラン俳優を求めるわけ
夏ドラマでは、『VIVANT』シーズン2（TBS系）主演の堺雅人さん（52歳）、『GTO』（フジテレビ系）主演の反町隆史さん（52歳）、『大追跡〜警視庁SSB…
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体力をつける“体力がない”問題、どう乗り越える？50代のリアルすぎる悩みに共感の声＜漫画＞
皆さん、体の調子はいかがですか？20代の頃は、「疲れても寝れば回復する」「多少無理をしてもなんとかなる」と感じていた方も多いのではないでし…
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陰で「くせえババア」と言われていた…年下彼氏のウラの顔を知りトラウマに／恋愛人気記事BEST
女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとに紹介します。こちらは、「恋愛」ジャンルの人気記事です。（初公開日は2022年8月31日記事は…
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話題さらう「蒼井優主演ドラマ」盛り上げるスピッツ主題歌がスゴい。流行りの“刺さる歌詞”に頼らない新しさとは
ドラマと音楽の新しい関係を生む名曲の誕生です。蒼井優の主演で話題のドラマ『Tシャツが乾くまで』（TBS系）。スピッツによる主題歌「見知らぬ糸…
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NHK朝ドラ『風、薫る』で病人役なのに色気がむんむん。39歳俳優が醸す“独特の風情”とは
見上愛と上坂樹里W主演の連続テレビ小説『風、薫る』（NHK）第19週第92回で、中村倫也演じる赤痢患者・柳生藤次が初登場した。「こん人、東京から来…
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「この人についていきたい」と思わせる人は何が違う？ 人気プロ野球コーチに見た“カリスマの共通点”
2010年にTBSに入社し、『朝ズバッ！』『報道特集』などを担当したのち、2016年に退社したアンヌ遙香さん（40歳・以前は小林悠として活動）。20年…
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「旅行に絶対持っていきたいポーチ」が無印にあった！ 濡れたものを入れてもすぐ乾く“底面の秘密”に大満足
夏のレジャーや温泉、宿泊先などで活躍するのが防水ポーチ。収納物を水気から守ってくれるありがたい存在ですが、通気性が悪く、濡れているものを入れ…
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コスメ4万点を試した美容ライターの失敗談「買ったのに使わなくなるコスメ」の特徴
これまで筆者は4万点以上のコスメを試してきました。しかし、購入時は「絶対使う」と思ったコスメでも、いつの間にか出番が減ってしまったものもあり…
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「え〜そこでキス?!」電車内でドラマを大声実況する迷惑客。「ネタバレやめて」と注意され“ありえない反応”
楽しみにしていたドラマの結末を、知らない人の独り言で知ってしまったらショックですよね。今回は、電車内で繰り広げられたまさかのネタバレ騒動をご…
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「マジで向いてない」キスマイ・玉森裕太が『マイ・フィクション』TVer1000万再生で再脚光。激動の24年…挫折を乗り越えた“泥臭い”進化
Kis-My-Ft2（以下、キスマイ）の玉森裕太さん主演『マイ・フィクション』（ABCテレビ・テレビ朝日系）が、ドラマファンの間で一際話題になっていま…
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アメリカで1セント硬貨が消える！ ハワイで暮らしてわかった「それでも現金が必要」なワケ
新卒から18年半、テレビ朝日のアナウンサーとして、報道、スポーツ、バラエティなど多岐にわたる番組を担当してきた大木優紀さん（45歳）。40歳を…
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甲子園の応援強制参加に、母親が猛クレーム「ネットで告発する」／びっくり体験人気記事
女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとに紹介します。こちらは、「びっくり体験」ジャンルの人気記事です。（初公開日は2019年8月8日…
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ダルビッシュの息子は182cmの世界モデル！ミスコン準GP美女も…“プロ野球選手”を親に持つ「2世タレント」の恵まれた共通点
芸能界では、さまざまなジャンルで「2世タレント」が活躍している。そこで今回は、父親がプロ野球選手で、なおかつモデルとして活動する2世タレントを…
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同僚の結婚式に行ったら彼氏にバッタリ！偶然が招いた縁？／びっくり体験人気記事BEST
女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとに紹介します。こちらは、「びっくり体験」ジャンルの人気記事です。（初公開日は2021年8月8日…
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NHK朝ドラ『風、薫る』で重鎮役がハマる55歳俳優。「あすなろ白書」の“おどおど青年”から33年、椅子に座るだけで放つ威厳
見上愛と上坂樹里W主演の連続テレビ小説『風、薫る』（NHK）で、筒井道隆演じる病院長・多田重太郎が最初、悪役的雰囲気をまとっていた。院長室の…
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「ほぼ自炊」って驚き！女優・黒木華が献立365日を全公開、「特製おにぎり」からマネしたい
〈お芝居の仕事を始めてから16年が経ちました〉〈私の人生でこれほど長く続けられているものは……お芝居と、そして料理だけです〉そう綴るのは、女…
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スタバの強力ライバルに？ 若者が「ゴンチャ」を選ぶワケ。タピオカの次に来た“新定番”
とにかく暑い！ 疲れる！ そんな一日の中で、ほっと一息リラックスできるドリンクとして最近爆発的な人気となっているのが、ティードリンク。今年は…
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「ダイソーにあったのか！」日焼け止めと汗のベタベタ不快感…110円の“日焼け止め落としシート”で一気にスッキリ。 夏にはもう手放せない
紫外線が気になる夏は、日焼け止めが欠かせません。特に1日中屋外で過ごす日は、顔だけでなく首まわりや腕・脚までしっかり塗る人も多いのでは。さ…
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実写版『モアナ』が「コントの衣装みたい」と大炎上も…マウイ役ドウェイン・ジョンソンが日本で見せた“涙の神対応”
2026年の注目作として大きな話題を集めているディズニー実写版映画『モアナと伝説の海』。大人気アニメの実写化とあって期待が高まる一方で、SNSで…
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パート先で「男子大学生を誘惑してる」とデマを流されて…まさかの“本当に不倫”してしまった、30代主婦の後悔
不倫に走ってしまう理由は人それぞれだと思いますが、孤独を感じている時にふと心にできた隙間から、沼にハマってしまうケースも多いようです。今回は…