◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第10日 （2026年2月15日 リビーニョ・エアリアル・モーグルパーク ）

フリースタイルスキーの新種目、1対1で競うデュアルモーグルの男子予選が15日に行われ、第2シードの堀島行真（28＝トヨタ自動車）が銀メダルを獲得した。今大会シングルでの銅に続き2個目のメダル獲得。モーグル日本男子では初の銀メダル獲得となった。

五輪新種目「デュアル」の初代王者にはあと一歩届かなかった。22年北京五輪で銅メダル、そして今大会は銅メダルと銀メダルの2つのメダルを獲得したが、4年間追い求めてきた金メダルをつかむことはできなかった。決勝を終え、悔しそうに雪を見つめた堀島は「こういうオリンピックの舞台で、そういう苦い経験とか…またどんな強い力でやっていければ金メダルに届くんだろうっていうような…凄い想像力が湧くような今日一日になりました」とリビーニョのコースを見上げた。

ミラノ・コルティナでの闘いを終えた堀島との主なレース後のやりとりは以下の通り。

――いろんな感情があると思います。今の思いとしては何が一番大きいか。

「まずは最後、失敗してしまったこと、しっかりとゴールまで滑り切れなかったことっていうのは、凄く悔しい思いではあるんですけども…そうですね、本当に（決勝で戦った）キングズベリー選手の意地を見たなと。強い気持ちを持って挑めたとは思ったんですけども、それをこう上回ってくるような正確性なターンと、そういったレース運びっていうのが、少し（相手の方が）あったのかなと。それが勝敗を分けたと思うので…こういうオリンピックの舞台でそういう苦い経験とか、またどんな強い力でやっていければ金メダルに届くんだろうっていうような、凄い想像力が湧くような今日一日になりました」

――堀島選手とキングズベリー選手のこのライバルが決勝に残ってくれる、世界中のモーグルファンが期待した、そういう決勝になったと思います。

「そうですね。だからこそ、やっぱり僕もいいランで応えたかったんですけれども。コース状況も難しい中で、冷えて固まってきた雪面の中で少し僕は足を取られてしまったので、その時点でこういうオリンピックの舞台では少し難しかったのかなと。そのあとバランスを崩してしまってコースアウトっていう形になってしまったので、それ自体も悔しいですね」

――本当に執念を感じるような形もありましたし、凄い戦いが続いたと思います。

「そうでしたね。本当に簡単ではなかったです。本当に銀メダルまで来るのも簡単ではなかったので、最後…一歩できるかどうかっていうところまで来れたのは、まずは僕の今日一日の中では上出来なんじゃないかなと思ってます」

――シングルで2大会連続銅メダルを獲って、そしてこの新しく始まったデュアルで銀メダル。今、メダルをかけてみていかがですか？

「そうですね…オリンピックという舞台で、そうやって自分が選ばれる大会でメダル圏内に常に入り続けるっていうことは、どれだけ難しいかっていうことは僕自身も分かっているんですけれども。それを目指してきたがゆえに、金ではなかったけれども、そこの最低限のメダル獲得っていうところを常に頭に入れてやってきたのは、形になってるんじゃないかなと思ってます」

――ご家族のサポート。

「いや、もう本当にそうでした。凄い、あの…支えがありましたし。昨日もちょっとその、オフがあったんですけども、アクシデント的に僕がちょっとその街中に出たら、携帯をなくしてしまって。それをこう、僕が子供をお風呂に入れながら、その間にちょっと探してくれて、警察まで行って取り返しに行ってくれたりとか。そういう本当に…全てのトラブルから助けてくれてますね」

――日本中の多くのファンに。

「本当にこれまでの28年間、やっぱり関わる人たちのおかげで、やっぱりこの舞台に立てているなっていうふうに感じていますし。そういう方々がいたからこそ自分は頑張れているのかなと。これから先も、やっぱそういった方に恵まれていかなければ僕は前に進んでいけないなっていうふうにも感じているので。そういった温かい応援だったり、そういう優しさだったり、そういう温かい心の支えっていうのは、凄く僕の力になってます」

――最高に格好良かったです。

「ありがとうございます！良かった」