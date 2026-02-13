堀島の「コークスクリュー1440」は観衆を魅了した(C)Getty Imagesミラノ・コルティナ五輪のフリースタイルスキー男子モーグル決勝が現地時間2月12日に行われ、堀島行真が銅メダルを獲得した。優勝候補として出場した今回の五輪では、最後までライバルたちと接戦を演じた末に、2大会連続で表彰台に登った。【写真】「本当に最高」「過ごしやすい」と選手にも好評！ ミラノ・コルティナ五輪選手村の全容をチェック10日に行われた