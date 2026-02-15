“賢い保管”で来シーズンのドライブを安全に！

タイヤを保管する際、まず確認すべきは「ホイールが付いているか、いないか」という点です。これによって、理想的な置き方は真逆になります。

ホイールが組み込まれた状態で保管する場合は、「横置き（平積み）」が推奨されます。ホイール付きのタイヤは重量があるため、縦に置くと接地部分に過度な荷重が集中し、タイヤが楕円状に変形してしまうリスクがあるからです。横に寝かせて積めば、重さがホイールを通じて分散されるため、タイヤ本体への負担を最小限に抑えられます。

一方で、ホイールから外したタイヤ単体（ゴムのみ）で保管する場合は、「縦置き」がベストです。タイヤ単体は横の剛性が弱いため、平積みにして何本も重ねてしまうと、一番下のタイヤが自重で潰れてしまい、サイドウォールが変形する原因となります。市販のタイヤラックなどを活用し、立てて並べるのが理想的な形と言えるでしょう。

●ゴムの“天敵”を排除する「理想の環境」づくり

置き方と並んで重要なのが、保管場所の環境です。タイヤの主原料であるゴムは非常にデリケートで、「直射日光（紫外線）」「熱」「水分」を極端に嫌います。

屋外で保管せざるを得ない場合は、必ず遮光性・防水性のあるタイヤカバーを装着しましょう。これにより、紫外線によるひび割れや、雨水による変質を防ぐことができます。ベランダや庭に置く際は、できるだけ温度変化の少ない日陰を選んでください。

また、室内保管であっても油断は禁物です。床に直接置くと、タイヤに含まれる成分が化学反応を起こし、床面を変色させてしまうことがあります。通気性を確保するためにも、スノコやマットを敷いた上に置く工夫が有効です。

●長持ちさせるための「ひと手間」とNG習慣

特に冬用のスタッドレスタイヤを保管する際は、付着した汚れのケアが肝心です。雪道を走った後のタイヤには、泥だけでなく融雪剤（塩分）が付着しており、これが劣化を早める原因となります。保管前には水洗いで汚れをしっかり落とし、水分を完全に拭き取ってから乾燥させましょう。

この時、良かれと思って「タイヤワックス」を塗るのは逆効果になる場合があります。ワックスに含まれる化学物質が、長期保管中にゴムの変質を招く恐れがあるため、保管前は何も塗らない「すっぴん」の状態が最も安全です。また、洗剤の使用も溝に残ると劣化を促すため、基本は水洗いで十分です。

さらに、ゴムへの緊張を和らげるために、空気圧を指定の半分程度まで下げておくことも有効なテクニックです。内圧による負担を減らすことで、数ヶ月に及ぶ保管期間中の劣化を抑制できます。ただし、再装着時には必ず適正圧に戻す必要があるため、自信がない場合は整備工場などのプロに任せるのが安心です。

自宅に十分なスペースがない、あるいは重いタイヤを運ぶのが困難な場合は、カー用品店やディーラーが提供している「タイヤ預かりサービス」を利用するのも一つの手です。プロの管理下であれば、最適な環境で盗難のリスクもなく保管でき、交換時も手ぶらで向かうことができます。

タイヤは決して安い買い物ではありません。シーズンオフの間のちょっとした配慮が、タイヤの寿命を延ばし、ひいては安全なドライブへとつながります。「とりあえず積んでおく」という習慣を見直し、次なる出番に備えた正しいメンテナンスを心がけましょう。