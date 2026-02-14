ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 富山市の介護施設で男女１０人が食中毒、１人死亡 食中毒 高齢者 富山県 時事ニュース 富山市の介護施設で男女１０人が食中毒、１人死亡 富山の施設で10人食中毒 1人死亡 2026年2月14日 13時37分 読売新聞オンライン リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 富山市は１４日、市内の介護施設で５、９日に調理・提供された昼食を食べた７０歳代から１００歳代の利用者の男女１０人が、下痢や嘔吐（おうと）などの症状を訴え、うち男性１人が死亡したと発表した。 市は食中毒と断定、男性の死亡と食中毒の因果関係は不明としている。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 中学の制服価格差が最大で１・７倍、神戸モデルで統一したら平均３８００円安く…１５０以上の自治体が共通化の見込み 田久保真紀・前伊東市長の自宅を県警が捜索…「卒業証書」とされた文書は「弁護士事務所の金庫の中」 住宅爆発で女性死亡、プロパンガス漏れか…地下の配管は３年前の点検では異常なし 関連情報（BiZ PAGE＋） 老人ホーム, 配線, 静岡, デイサービス, 介護, 伊東市, 金属加工, 工場, 置床工事, ネジ