富山市の介護施設で男女１０人が食中毒、１人死亡

富山市は１４日、市内の介護施設で５、９日に調理・提供された昼食を食べた７０歳代から１００歳代の利用者の男女１０人が、下痢や嘔吐（おうと）などの症状を訴え、うち男性１人が死亡したと発表した。

市は食中毒と断定、男性の死亡と食中毒の因果関係は不明としている。