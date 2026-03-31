大阪・熊取町の小・中学校8校で、給食パンを食べた児童・生徒・教職員が体調不良を訴え、300人以上が食中毒と断定された。FNNは、保健所に原因と断定された給食パン業者の内情を知る人物を独自に取材。取材を進めてわかったのは、ノロウイルスの感染力の強さだった。町内8校から“腹痛や下痢”報告302人が食中毒と断定熊取町で異変が起きたのは3月19日。町立の中学校から教育委員会に、「60人を超える生徒や教職員が腹痛や下痢な