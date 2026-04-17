香川県庁 17日、香川県は「東讃保健所管内の小学校で、ロタウイルスが疑われる感染性胃腸炎が集団発生した」と発表しました。 香川県によると、13日に小学校から「感染性胃腸炎の集団発生が疑われる」旨の連絡があり、保健所が調査した結果、採取した5人の検体全てからロタウイルスが確認されました。食中毒ではなく、通常の活動内で感染が広まったと考えられるということです。 有症者は13日時点で児童79人と職員1人の