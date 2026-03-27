「この餃子って生ですよね？」 先日、飲食店で注文した餃子が「生焼け」だったとの投稿がXで広く拡散され、大きな話題となった。 肉料理の加熱不足は、一歩間違えれば重大な食中毒にもつながりかねない深刻な問題だ。餃子のみならず、チャーシューやから揚げなど、これまでも同様のトラブルはSNSでたびたび報告されてきたが、いざ当事者になると「クレーマーと思われないか」「これくらいなら大丈夫か」