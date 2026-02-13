¡Ø¥·¥ó¡¦²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡Ù¥¯¥â¥ª¡¼¥°¤¬S.H.Figuarts¤ÇÎ©ÂÎ²½! ¤¢¤Î¤â¤·¤â¤·¥·¥ê¡¼¥º¤âºÆ¸½¤Ç¤¤ë
¥Ð¥ó¥À¥¤¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤Ï¡¢2023Ç¯¸ø³«¤Î¡Ø¥·¥ó¡¦²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡Ù¤è¤ê¡ÖS.H.Figuarts ¥¯¥â¥ª¡¼¥°¡×(13,200±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ¸½ºßÍ½Ìó¼õÉÕÃæ¡¢2026Ç¯10·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£
¡Ø¥·¥ó¡¦²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡Ù¤è¤ê¡¢¡ÖÂè1¥Ð¥Ã¥¿¥ª¡¼¥°¡Ê¸å¤Î²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡Ë¡×¤¬·àÃæ¤ÇºÇ½é¤Ë¸òÀï¤·¤¿¥ª¡¼¥°¥á¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¯¥â¥ª¡¼¥°¡×¤¬S.H.Figuarts¤ËÅÐ¾ì¡£
¡Ö¥¯¥â¥ª¡¼¥°¡×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¾å¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¡¢¿È¤ËÅ»¤Ã¤¿ËÉ¸î¥Ù¥¹¥È¤ä¥Ñ¥ó¥Ä¤ÎÊ£»¨¤ÊÌÏÍÍ¤ò¡¢Éô°Ì¤Ë¹ç¤ï¤»ÀºÌ©¤ËºÆ¸½¡£ÀÖ¡ß¹õ¤ÎÌÏÍÍ¤ä¡¢º¸µÓ¤ËÏ¢¤Ê¤ë¡ÖSHOCKER¡×¤Î¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¡¢Á´¿È³Æ½ê¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¤Þ¤Ç¡¢ºÙ¤«¤Ë¿§Ê¬¤±¤ò»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Î¾ÏÓ¤ÎÉ½¤ÈÎ¢¤ä¡¢ÂÀ¤â¤âÆâÂ¦¤ÎÁÇºà´¶¤Î°ã¤¤¤Ê¤É¤âÂ¤·Á¡¦¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ½¸½¤·¤¿¡£
¥¯¥â¤Î°Õ¾¢¤òÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¬¥¹¥Þ¥¹¥¯·Á¾õ¤Î¥Þ¥¹¥¯¤â¡¢ºÙ¤«¤ÊÉôÊ¬¤Þ¤ÇºÆ¸½¡£¥Þ¥¹¥¯Â¦ÌÌ¤«¤é¿â¤ì¤ë¡¢¥¯¥â¤ÎµÓ¤ò»×¤ï¤»¤ë¥É¥ì¥Ã¥É¥Ø¥¢¾õ¤ÎÁõ¾þ¥Ñ¡¼¥Ä¤Î¼Á´¶¤ä¡¢¥Þ¥¹¥¯¤ÎËË¤«¤éÂ¦Æ¬Éô¤Ë¤«¤±¤ÆÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÎÐ¤ÎÈ¯¸÷ÂÎ¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¢¥Ñ¡¼¥Ä¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥¯¥â¥ª¡¼¥°¡×¤¬·àÃæ¤Ç¸«¤»¤ë¥¢¥¯¥í¥Ð¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÆ°¤¤Î¿ô¡¹¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ë¡¢¹¤¤²ÄÆ°°è¤òÁ´¿È¤ËÅëºÜ¡£¶»Éô¡¦Ê¢Éô¤ä¸Ô´ØÀá¡¢É¨¤¬Âç¤¤¯¶Ê¤¬¤ê¡¢¶þ¤ó¤À»ÑÀª¤äÃåÃÏ¥Ý¡¼¥º¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤ò¼Â¸½¡£¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¿þÉôÊ¬¤Ë¤ÏÊ¬³ä¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·àÃæ¤Ë½à¤¸¤¿·Á¾õ¤È¡¢Â¼ó¤Î²ÄÆ°¤òË¸¤²¤Ê¤¤¹½Â¤¤òÎ¾Î©¤·¤¿¡£
ËÉ¸î¥Ù¥¹¥È¤Î¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¤ò³«¤¤¤ÆÅ¸³«¤¹¤ë¡¢4ËÜ¤Î¡Ö±£¤·ÏÓ¡×¤ò¿¤Ð¤·¤¿»Ñ¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ë¸ò´¹ÍÑÊ¢Éô¥Ñ¡¼¥Ä¤ª¤è¤ÓÇØÌÌ¥Ñ¡¼¥Ä¤¬ÉÕÂ°¡£¡Ö±£¤·ÏÓ¡×¤Ï¡Ö¥¯¥â¥ª¡¼¥°¡×ËÜÂÎ¤ÎÏÓÉôÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¸ª¡¦¾åÏÓ¡¦Éª¡¦¼ê¼ó¤Î´ØÀá¤¬²ÄÆ°¤·¡¢·àÃæ¤Ç¡ÖÎÐÀîÇî»Î¡×¤Ë½±¤¤¤«¤«¤ë¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¤¬É½¸½¤Ç¤¤ë¡£
Æ¬Éô¤«¤éÅÇ¤½Ð¤¹Ç´ÃåÀ¤Î¶¯¿Ù¤Ê¡Ö»å¡×¤ä¡¢¡ÖÂè1¥Ð¥Ã¥¿¥ª¡¼¥°¡×¤ò¹´Â«¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¾®²°¤´¤È¿á¤Èô¤Ð¤¹¤Ù¤¯»ÈÍÑ¤·¤¿¡ÖÇúÃÆ¡×¡¢¤ª¤è¤Ó³Æ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥Ñ¡¼¥Ä¤ÎÊÝ»ýÍÑ¤ò´Þ¤à¸ò´¹ÍÑ¼ê¼ó¥Ñ¡¼¥Ä¤¬º¸±¦³Æ5¼ïÉÕÂ°¤·¡¢·àÃæ¥·¡¼¥ó¤ÎºÆ¸½¤ËÉý¹¤¯ÂÐ±þ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ø¥·¥ó¡¦²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡Ù¸ø³«»þ¤Ë¡¢¡Ö¥·¥ó¡¦²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Á¥Ã¥×¥¹¡×¡ÊÈ¯Çä¸µ¡§¥«¥ë¥Ó¡¼³ô¼°²ñ¼Ò¡ËÉÕÂ°¤Î¥«¡¼¥É¤Ê¤É¤Ç¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¤â¤·¤â¤·¥·¥ê¡¼¥º¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ë¡ÖÅÅÏÃ¡ÊÀÖ¡Ë¡×¤âÉÕÂ°¡£¥æ¡¼¥â¥¢¤Î¤¢¤ë»ÅÁð¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡ÖS.H.Figuarts Âè1¥Ð¥Ã¥¿¥ª¡¼¥°¡¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡Ê¥·¥ó¡¦²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡Ë¡×¡ÊÊÌÇä¤ê¡Ë¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÂè1¥Ð¥Ã¥¿¥ª¡¼¥°¡×¤òÄù¤á¾å¤²¤ë¥·¡¼¥ó¤ä¡¢¡Ö¥é¥¤¥À¡¼¥¥Ã¥¯¡×¤Ç¥À¥à¤ËÃ¡¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ë·èÃå¤Î¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¤¬ÁÉ¤ë¡£
¡û¡Ø¥·¥ó¡¦²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡Ù¤È¤Ï
2023Ç¯3·î¤Ë·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¡Ø¥·¥ó¡¦²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡Ù¤Ï¡¢ÆÃ»£¥Ò¡¼¥í¡¼¤Î¸¶ÅÀ¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡Ù(1971Ç¯ÊüÁ÷)¤ò¸½ÂåÅª¤ËºÆ¹½ÃÛ¤·¤¿¼Â¼Ì±Ç²è¡£´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤Ï°ÃÌî½¨ÌÀ¡£ËÜ¶¿ÌÔ¡á²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤¬¡¢²þÂ¤¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤Î½ÉÌ¿¤òÇØÉé¤¤¡¢ÈëÌ©·ë¼Ò¡ÖSHOCKER¡×¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ëÊª¸ì¤òÉÁ¤¯¡£ËÜ¶¿ÌÔÌò¤òÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡¢ÎÐÀî¥ë¥ê»ÒÌò¤òÉÍÊÕÈþÇÈ¡¢°ìÊ¸»úÈ»¿ÍÌò¤òÊÁËÜÍ¤¤¬±é¤¸¤¿¡£
(C)ÀÐ¿¹¥×¥í¡¦Åì±Ç/2023¡Ö¥·¥ó¡¦²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
