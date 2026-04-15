俳優で歌手の稲垣吾郎、草磲剛、香取慎吾が主演を務める映画「バナ穴ＢＡＮＡ＿ＡＮＡ」が今年初夏に公開することが１５日、発表された。今作は、２０１８年に２週間限定公開で２８万人を動員し話題を呼んだ４本の短編からなるオムニバス映画「クソ野郎と美しき世界」の第二弾だ。前作同様に３人が主演を務め、趣里、ファーストサマーウイカ、小澤征悦ら豪華俳優陣が脇を固める。稲垣は「僕達にとってもＮＡＫＡＭＡ