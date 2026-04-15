体操の世界選手権（１０月１７日開幕、オランダ・アムステルダム）代表２次選考会、愛知・名古屋アジア大会（９月１９日開幕）代表２次選考会を兼ねる全日本個人総合選手権は１６日、高崎アリーナで開幕する。２４年パリ五輪団体総合金メダルの萱和磨（ハヤブサＳＣ）が１５日の公式練習に参加後、会見に臨んだ。４月１日付けで体操界初のプロチーム「ハヤブサＳＣ」の所属になり、今大会がプロ転向初戦となる。「本当にワクワ