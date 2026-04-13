俳優の唐沢寿明（62）が、13日放送のテレビ朝日系「帰れマンデー見っけ隊！！」（月曜後7・00）に出演し、スタントマン時代を振り返った。番組ではお笑いコンビ「タカアンドトシ」、女優・當真あみとともに東京・伊豆大島のお勧めスポットを巡るロケに参加した。眼前に広がるのは、火山灰や火山岩などが降り積もることでできた、裏砂漠と呼ばれる黒く広大な大地。撮影にも使えそうなロケーションに、唐沢も「こんなところがあ