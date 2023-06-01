【CX-17 ランダムブースターVol.10】 4月25日発売予定 価格：1,600円 タカラトミーはベイブレード「CX-17 ランダムブースターVol.10」を4月25日に発売する。価格は1,600円。 「CX-17 ランダムブースターVol.10」は特別カラーでカスタマイズ済みの6種類のベイブレード中からいずれか1個が入っているランダムブ