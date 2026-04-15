南海キャンディーズの山里亮太が１４日、日本テレビ系「ザ！世界仰天ニュース３時間ＳＰ」で、５歳の時に母親が「幼稚園に怒鳴り込みにいった」理由を明かした。この日はゲストたちのとっておきの１枚を紹介。幼い頃のかわいらしい写真などが紹介された。トップバッターは山里亮太。袴姿の写真で「５歳の頃ですね。七五三に行くときだと思うんですけどね」と七五三の写真だと説明した。「この頃、学芸会で『浦島太郎』をや