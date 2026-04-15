15日、トルコ南部カフラマンマラシュで、銃撃事件後に現場を離れる救急車（IHA提供、ロイター＝共同）【イスタンブール共同】トルコ南部カフラマンマラシュの中学校で15日、銃撃事件が起き、チフチ内相によると生徒8人と教師の計9人が死亡、13人が負傷した。地元メディアによると容疑者はこの中学の生徒で、複数の教室に入って乱射した後、自らを撃って死亡した。自殺とみられる。トルコでは14日に南東部の高校で銃撃事件が起き