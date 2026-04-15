写真配信を手がける時事通信フォトは15日までに、同社ウェブサイトへの不正なログインが確認されたと発表した。システム基盤への侵入や顧客パスワード情報の大量流出は確認されていないとしている。顧客情報などの保護を目的に利用者にはパスワードの変更を要請した。不正なアクセスは14日午後に確認した。現在、不正が確認されたアカウントの特定を急ぐとともに、再発防止のため監視を強化している。