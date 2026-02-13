BTSのJUNG KOOK（ジョングク）が2月12日、韓国で行われたHUBLOT（ウブロ）のグローバルアンバサダー就任発表会にスーツ姿で登壇した。

■BTSジョングクがHUBLOT（ウブロ）のグローバルアンバサダーに就任

HUBLOTはスイスの高級腕時計メーカー。ジョングクはブラックのシャツにワインレッドのスーツを着て会場に現れた。多くの報道陣が集まり絶え間なくフラッシュが焚かれる中、HUBLOTのCEOであるジュリアン・トルナーレの話を聞きながら、ショーケースに並べられた時計を真剣に見つめていた。

■BTSジョングク、HUBLOT CEOに“ルダハート”を伝授！

また日本のメディア・FASHIONSNAPのインタビューにも応え、日本語で「こんにちは、ジョングクです」と和やかに挨拶。ブランドの魅力を問われると「革新的で創造的。そして独創性のあるブランドです」「僕によく似合っているところですね」とお茶目に応えて、少し照れてみせる。

またフォトセッションでは、頬でハートを作る“ルダハート”のポーズをジュリアンに伝授。和やかに撮影に応じた。

■BTSジョングク、“珍しい色”のスーツ姿が話題に

SNSでは「ビジュが最高すぎる」「珍しいスーツの色が似合ってる」「グクには珍しいお色」「お目目キラキラ！」「洗練された大人のスタイル」「エレガントで上品」「可愛いグクももちろん健在で最高」「話すと可愛いグクも大好き」「痩せた？さらに顔が小さくなってる」「HUBLOTのCEOまでニコニコ顔でハートを作らせちゃうジョングクの強さ…」「究極にカッコイイし究極に可愛い」「さすがに大人の色気」と反響を集めている。

■BTSジョングクがアンバサダーを務めるHUBLOTのムービー