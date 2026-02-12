なにかと好評のNape Proが追加販売決定。

今回は、カスタムキーボード入門者向けに「Nape Proスターターキット」をリリースします。 「気になってたけど、まずはキーボード買わないと...」 そんな人でも、まず触って体験できる構成を目指しました。

【Keychron×GIZMODO】Nape Proスターターキット 31,229円 ※キット内容はそれぞれ単体購入可能です CoSTORYで見る

スターターキット、こんな感じです

キーボード＋Nape Pro＋専用パームレスト兼ケースをまとめたスターターキット。 細かい仕様や思想については、先行販売ページを見てみてください。ライブ配信でもじっくり語りますよ。チャットでの質問、待ってます。

まずはこのセットで「キーボードの下にトラックボールを置く」という体験をしてみてくださいな。 ちなみにスターターキットの内容物は単体購入も可能です。

すてきなオプションもあります

使い心地やビジュアルを追求できるオプション品も用意しています。 柔らかバージョンのパームレストに交換ボール。初回の先行販売でNape Proを手に入れた方も使えるプロダクトなので、ぜひ見ていってください。

Image: Keychron

購入はGIZMARTで。再販記念ライブ配信もやります

2回目の先行販売：2026年2月13日（金） 21時〜2026年3月31日（火） 23時59分まで Nape Pro単体販売価格：1万791円（税込・送料別） お届け時期：2026年6月〜7月頃に順次お届け予定

販売はGIZMART（CoSTORY内）にて。 販売開始と同時に、ライブ配信も実施します。 実物を触りながら、最新版の使い心地、どう使うとハマるのか 、どこが普通のマウスと違うのか 。そのへんをラフに話す予定です。