大手だけじゃない！工場転職のプロが明かす、月収40万円超えの「穴場求人」7選
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
工場転職のプロであるケンシロウ氏が、自身のYouTubeチャンネル「【工場・期間工転職】即日入寮チャンネル | ケンシロウ」で「【製造業 穴場求人】実は“あまり知られてないけど当たり”な工場7選」と題した動画を公開。多くの人が見過ごしがちな、大手メーカー以外の優良な「穴場求人」について詳しく解説した。
ケンシロウ氏は、製造業で高収入を目指す際、多くの人が知名度の高い大手メーカーばかりに応募する傾向があると指摘。しかし、同氏は「世の中には穴場求人がめちゃくちゃある」と述べ、視野を広げることの重要性を強調した。トヨタ自動車の下請けだけでも38,000社、日産自動車でも16,000社が存在するように、無数にある企業の中には待遇の良い求人が隠れているという。
動画では、全国7地方から選りすぐりの穴場求人を紹介。例えば、東北地方の「株式会社IHI 相馬事業所」は、航空機部品の製造を手掛ける工場だ。時給1,700円で月収例は40.2万円程度と高水準でありながら、個室寮が無料で提供される点が魅力である。また、関東地方からは神奈川県横浜市にある「株式会社ハセテック」を紹介。半導体デバイスのテスト工程が主な業務で、月収例は39万円程度に達する。人気の勤務地で高収入が狙える注目の求人だ。
その他にも、寮費が1年間無料になる関西地方の「ヤンマーパワーテクノロジー株式会社」や、無料の個室寮が用意されている九州地方の「九州武蔵精密株式会社」など、各地から魅力的な求人が紹介された。
ケンシロウ氏は、これらの求人を通して、企業の知名度だけで判断するのではなく、自身の希望する条件と照らし合わせて多角的に仕事を探すことの重要性を説いた。大手以外にも高収入や好待遇を実現できる「穴場求人」は数多く存在するため、先入観を捨てて求人情報を吟味することが、より良い転職につながる鍵となるだろう。
