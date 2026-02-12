「勝手に記念モデル出すな」…「栃木レザー」の“偽広告”が横行　「病気の父を助けて」「つぶれそう」露骨に情に訴える悪質手口に憤り

栃木県の老舗ブランド「栃木レザー」をかたり、格安でバッグを販売する偽広告がSNSで相次いでいる。

広告では「100周年記念」や「病気の父を助けて」といった虚偽の泣き落としで消費者の同情を誘い、実際には粗悪なビニール製品が届く被害が発生していて、専門家は注意を呼びかけている。

不自然な日本語と虚偽設定が満載の偽広告

「イット！」取材班が向かったのは、栃木市の工場「栃木レザー株式会社」。

そこでは巨大な牛革が、1枚1枚手作業で厚みを整えられていた。

熟練の職人が時間と手間をかけ、昔ながらの20工程を経て仕上げる「栃木レザー」だ。

ーー（取材班）どういった触り心地なんですか？

栃木レザー株式会社・井上陽児取締役：

これはツルツルした感じです。

創業は1937年。

天然皮革の魅力を最大限に生かし、丈夫でハリがあることが特徴の栃木レザーだ。

栃木駅前のアンテナショップには、多くの愛用者が集まっていた。

栃木レザーの愛用者：

なじんでくる感じとか皮の良さをそのまま出したような製品なので、そういったところが好き。

栃木レザーは、老舗のご当地ブランドだ。

ところが今、SNSで問題化する「偽広告」の新たなターゲットとなっていた。

偽広告：

100年続く革工房の技で、一枚革を丁寧に仕立てました。10年使ってもはがれず、型崩れしない防水仕上げ。

「栃木レザー・100周年記念商品限定販売」などとうたった広告動画だ。

防水仕上げを強調し、水筒やコップの水を何度もバッグに浴びせている。

動画を見た栃木レザーの担当者は「これは偽広告だ」と怒りに震えていた。

栃木レザー株式会社・井上陽児取締役：

ふざけるな、という感じですね。弊社だとすれば、まず100周年じゃないし、勝手に記念モデル出すな、という感じ。

さらに、革製のカバンに水をかける行為についてもこう話している。

栃木レザー株式会社・井上陽児取締役：

こんなにも水をバシャバシャかけるなんてあり得ない。

同情心をあおる「情に訴える販売方法」に要注意

そして「最も許しがたい」というのが、あまりにも露骨な“情に訴える”販売方法だった。

偽広告：

みなさん、どうか私の父を助けてください。このような方法でお願いするのは大変心苦しいのですが…

偽広告は、病気の父を助けるためバッグを買ってほしいと訴える。

さらに、別の動画もある。

偽広告：

大変申し訳ございません。120年の伝統を受け継いできた栃木レザー工房が、ついに扉を閉ざさざるを得ない時が来ました。職人たちへの最後の給与を全額支払い、この歴史に終止符を打つための最後のカーテンコールなのです。

栃木レザー株式会社・井上陽児取締役：

2025年11月〜12月くらいです。（問い合わせで）YouTubeを見ていたら、栃木レザーがつぶれそうだからバッグを放出する、あるいは弊社の代表ががんになったとか。まずは驚き、実際（偽広告を）目にして強い憤りです。許せない。

通販サイトにはバッグ1点5980円、2点まとめ買いで7480円と格安価格が並んでいるが、日本語表記にもおかしな点が見られる。

栃木レザー株式会社・井上陽児取締役：

「撥水（はっすい）防止」って意味も分かりませんね。撥水を防止しちゃってどうするのかな。

しかし2025年末ごろから、栃木レザーには「粗悪品が届いた」、「ビニール製のようなバッグだった」などの苦情が入るようになり、多いときは1日に約10件が殺到し、SNSで注意喚起するなどの対応に追われた。

そしてアンテナショップの取材中にも、偽広告の被害を訴える電話があった。

店員：

バッグですと、だいたいやはり、うちの商品で2万円以上。ものによりますが…。

本物の愛用者からも、偽広告に憤る声が上がっている。

栃木レザーの愛用者：

偽物を安く売ることで、ブランドの価値を関係ないものに下げられてしまうのはよくない。

さまざまな商品に被害が拡大する「偽広告」。

これまでは「サーキュレーター」や「AIロボット犬」、さらに手軽な「インスタント入れ歯」など、高性能をうたった商品の偽広告が多く見られた。

ところが、2026年に入ると、「鯖江のメガネ」や「燕三条のフライパン」、さらに「南部鉄器」など、列島各地が誇る数々の日本の伝統技術がターゲットになるなど、変化が見られるようになった。

なぜ、日本のご当地ブランドが狙われているのか。

犯罪ジャーナリスト・多田文明さん：

今、ご当地ブランドがすごく注目されている。中国語の表記が多いので、中国系の偽サイトのグループだと思われるので、日本の中で人気があるのが分かっていて、マーケティングをしながら今どういう商品だと売れるかをおそらく調査している。

さらに情に訴える販売方法も日本人向けの狙いの可能性があるので、注意してほしいとしている。

犯罪ジャーナリスト・多田文明さん：

（日本人は）同情心をあおられると弱い。かなり値段が安かったらすぐに申し込まないで、正規サイトに行けば注意喚起が必ずなされているので、そのへんを見て思いとどまってほしい。

（「イット！」2月11日放送より）