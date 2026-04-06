自衛隊栃木地方協力本部の公式X（@tochigi_pco）で、広報役の公式ねこ『羊子ちゃん』目線の投稿が反響を呼んでいます。同本部の松田桃子本部長のねこ好きが高じて誕生した公式ねこ『羊子ちゃん』。その「〜〜したにゃ」というコミカルな語り口と愛らしい写真の一連の投稿が累計で1万件以上の「いいね」を集めています。【写真】「かわいい♡」自衛隊栃木地方協力本部「公式ねこ」羊子ちゃん一般家庭の猫を公式ねこに委嘱自衛