きょう（12日）、栃木県宇都宮市ではスイーツを味わいながら街中をめぐるランニングイベント「ミヤラン」が開催されました。きょう開催されたのは、宇都宮市の中心部を1周する「環状線」などの街中を走るランニングイベント「ミヤラン」です。最も長いコースはおよそ43キロとフルマラソンに匹敵しますが、コースのところどころに「給水ポイント」ならぬ「給スイーツポイント」が設けられ、凍ったあんず棒やさくら豆腐などの冷