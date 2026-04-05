町長選の全票再点検が実施された栃木県那須町の会場＝5日午前1票差で現職平山幸宏氏（64）が当選した3月22日の栃木県那須町長選を巡り、落選した新人の元町議小山田典之氏（65）の陣営の公選法に基づく異議申し出を受け、町選挙管理委員会は5日、全票を再点検した。平山氏が5099票、小山田氏が5096票と3票差に広がり、結果は変わらなかった。再点検で小山田氏が2票減った。立ち会った小山田氏によると、2票は同氏の姓に平山氏