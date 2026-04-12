建物火災の火が、裏の山林に燃え広がりました。「民家の裏山が燃えている様子が見てとれます」きょう午後1時45分ごろ、栃木県佐野市寺久保町で「蔵が燃えている」と所有者から119番通報がありました。警察によりますと、これまでに蔵と空き家が燃えていて、その火がすぐ裏にある山林に燃え移ったということで、消防が消火活動を行っています。この家には人は住んでいないということで、これまでにけが人は確認されていません。午後