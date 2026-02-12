この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「家計の味方」が、「【実演解説】グーグルペイ（Google Pay）の使い方、設定方法、支払い方法を実演！」と題した動画を公開。スマートフォン一つで支払いが完了するGoogle Payの基本的な設定から、クレジットカードやSuicaの登録方法、店舗での具体的な使い方までを実演で詳しく解説した。



動画ではまず、Google Payの仕組みについて解説。支払い情報を管理するアプリは「Google Wallet」であり、これは「スマホ内の財布」のようなものだと説明した。そして、「Google Pay」とは、そのGoogle Walletに登録したカードを使って支払う行為そのものを指す言葉であると両者の違いを明確にした。



次に、Google WalletにクレジットカードとSuicaを登録する手順を実演。クレジットカードの登録では、アプリの指示に従ってカード番号や有効期限を入力し、SMSによる本人認証を経て完了する流れを示した。また、カードが登録できない場合のよくある原因として、(1)NFC（おサイフケータイ）機能が有効になっていない、(2)カード自体がGoogle Payに対応していない、(3)スマートフォン自体が対応していない、という3つのケースを挙げ、それぞれの確認・対処方法を解説した。

Suicaの登録では、新規に発行する手順を紹介。アカウントを作成し、登録済みのクレジットカードからチャージするまでの一連の流れを実演した。



さらに、店舗での支払い方法についても言及。レジで「Google Payで」と伝えても店員には伝わらないと指摘し、「クレジットカードで」「Suicaで」「iDで」といった具体的な決済手段の名称で伝える必要があると説明した。また、電子マネーやQUIC Pay、iDはスマホの画面がオフのままでもかざすだけで決済できる一方、カードのタッチ決済では画面を点灯させる必要があるなど、決済手段ごとの違いも補足した。



財布を持たずにスマートフォンだけでスマートに支払いができるGoogle Pay。動画で紹介された手順を参考に、キャッシュレス生活を始めてみてはいかがだろうか。