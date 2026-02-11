この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「【工場・期間工転職】即日入寮チャンネル | ケンシロウ」が、「【工場転職】大手7社でも油断禁物｜知らずに行くと後悔する求人の落とし穴」と題した動画を公開。工場転職のプロであるケンシロウ氏が、高収入で人気の高い大手7社の求人について、メリットだけでなく見落としがちな「デメリット」も踏まえてランキング形式で徹底解説した。



ケンシロウ氏は、求人情報だけでは分からないリアルな情報を提供することの重要性を強調。今回は、給与や特典といった魅力的な条件の裏にある、勤務体系、仕事のハードさ、勤務地の環境といった「落とし穴」に焦点を当てて解説を進めた。

ランキング第1位に輝いたのは「トヨタ車体」。時給1,950円、月収例43.3万円というトップクラスの給与水準を誇る。しかし、デメリットとして「半年後から寮費が半額負担になる」ことや、「勤務先工場を選べない」点を挙げた。さらに、大きな車体を製造するため「仕事内容はハード」であると指摘し、体力的な覚悟が必要だと述べた。

第2位の「SUBARU 群馬製作所」と第5位の「キオクシア」は、共に入社特典が100万円と非常に高額な点が魅力だ。一方で、SUBARUは「配属ガチャで天国にも地獄にもなる」ほど部署による仕事内容の差が激しいこと、キオクシアは「4勤2休」の勤務体系であることや「最初の1ヶ月は長野での研修が必須」という点をデメリットとして挙げている。

ケンシロウ氏はこれらの例を通して、高収入や高額な特典には、相応の理由や注意すべき点があることを示唆。「稼げるけどハード」「特典は大きいが勤務体系が特殊」など、それぞれの求人が持つ特性を理解することが、ミスマッチを防ぐ鍵だと語る。



ケンシロウ氏は動画の最後に、求人を選ぶ際はメリットだけでなく、自分にとって許容できるデメリットは何かを見極めることが重要だと総括した。高収入という魅力的な条件に惹かれるだけでなく、勤務地や仕事内容、勤務体系といったリアルな労働環境を総合的に判断し、後悔のない転職を実現してほしいと締めくくった。