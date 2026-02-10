16歳以下視聴禁止！Netflixで配信中のエロティック映画5選

ひと口に“セックス映画”といっても、実は一種類だけじゃない。ジャンルもストーリーも描かれる性愛の形もさまざま。今回はおうちでの“濃厚な映画ナイト”にぴったりな、Netfilxで配信中のエロティック作品をご紹介。

『アンヌ+: THE MOVIE』（2021年）

『アンヌ+: THE MOVIE』は、同名のオランダ発ウェブシリーズの続編となる映画で、主人公アンヌ（ハンナ・ファン・フリート）が、長年の恋人サラ（ヨーマン・ファッタル）と一緒に暮らすため、モントリオールへ引っ越すところから物語が始まる。そこでアンヌは、ノンバイナリーのドラァグアーティスト、ルー（トーン・ドゥ・フリース）と出会い、その世界に触れることで、愛やセクシュアリティに対する新たな視点を得ていく。

シリーズを観ていなくても楽しめるこの映画は、進歩的で感情を揺さぶるロマンス作品であり、ウェブ版よりも踏み込んだ表現が許された、印象的なラブシーンも用意されている。

『灰』（2024年）

『灰』は、不幸な結婚生活を送る女性の“満たされない欲望”を描いた、濃厚なトルコ発のロマンスドラマ。

物語の主人公は、イスタンブールの裕福な女性ギョクチェ（フンダ・エリイート）。出版社を経営する夫ケナンのもとに届いた、正体不明の原稿に次第に心を奪われていく。安定しているが中身のない結婚生活を10年送った後、ギョクチェは、物語に登場するセクシーな男性“M”が実在の人物をモデルにしていると知り、人生が一変する。

ひねりの効いた展開と官能的なシーンが特徴で、トルコドラマの良い部分（とやりすぎな部分）を詰め込んだ一本。

『わたしたちのハッピー・エンディング』（2023年）

『わたしたちのハッピー・エンディング』は、交際1周年を迎えた若いカップル、ルナ（ハイテ・ヤンセン）とミンク（マルタイン・ラケマイヤー）の物語。そこで明らかになるのは、ルナが出会ってからずっとオーガズムを演技していたという衝撃の事実。問題を解決するため、ふたりは関係に“第三者”を迎え入れることを決意するが、その選択は人生を大きく変える結果を招くことに。

ヨーシュエ・ドゥク監督による本作は、恋愛におけるセックス、親密さ、そして快楽の大切さを、温かい視点で描いたオランダ発ロマンティック・コメディ。

『愛は、この日を迎えて』（2022年）

この作品は、同じくNetflixで配信中の『愛は、365の日々で』（『365 DAYS』）から始まる3部作の第2作目。1作目はマフィアのボスに誘拐された女性が、365日間という期限付きで彼と恋に落ちるよう迫られるという内容で物語が展開されるが、有害かつ時代遅れ的な描写が多いためこのリストからは除外された。

しかし、2作目の『愛は、この日を迎えて』は、1作目で憂うつだったラウラとマッシモの“ストックホルム症候群”的な始まり方に耐える必要がなく、セクシーな部分だけ楽しめるのが救い。

『愛は、この日を迎えて』の衝撃展開、そして続編の『愛は、新たな日々へ』のラストを経て、この物語は今後どうなるのか、さらなる続編はあるのか、答えは、時間が教えてくれるはず。

『フォール・フォー・ミー』（2025年）

2025年のドイツ発のエロティック・スリラーは、このリストの中で最高の作品とは言えないものの、そのジャンルとしての本質を理解し、それをきちんと提供している一本。

物語は、妹ヴァレリア（ティヤン・マライ）を訪ねてマヨルカ島を訪れたリリ（スヴェニア・ヤング）が、妹が4か月前に出会ったばかりのマヌ（ヴィクトル・ムトゥレ）と婚約していることを知り、驚くところから始まる。リリ自身もナイトクラブのマネージャー、トム（テオ・トレブス）と急接近するが、事態は次第にダークな方向へ進んでいく。

『フォール・フォー・ミー』は、『365days』シリーズが好きな人向けのエロティック・スリラー。美男美女が刺激的なケミストリーを見せる作品なので、深く考えず、その空気感を楽しむのが正解かもしれない。

こちらで紹介した5作品はすべてNetflixにて独占配信中。（海外ドラマNAVI）

