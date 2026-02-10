ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のアイスホッケー女子1次リーグが10日に行われ、B組の日本はスウェーデンに0-4で敗れ、通算1勝3敗で準々決勝進出はならなかった。

1次リーグ突破には、ここまで3戦全勝のスウェーデンに60分以内での勝利が求められる中、スマイルジャパンが壮絶に散った。

第1ピリオド（P）序盤に先制を許すと、その後も失点を重ねて完敗。夢舞台が終わった。

大量リードを許した第3P残り8分を切ってから、志賀姉妹の妹で24歳の紅音とスウェーデン選手が競り合った。その中で紅音が相手を左手で押すようなシーンがあり、両選手が反則でペナルティーボックスに入る一幕があった。

NHLではしばしば大乱闘が起きるなど、アイスホッケーファンにとっては激しいシーンも珍しくない。X上のファンからは「おお、エキサイティング」「熱いプレーありがとう！」「左ストレート」「気持ちで負けてなくて良し！」「志賀紅音の気持ちの強さが良い」などの声が上がっていた。

男子とは違い、女子では激しい「ボディーチェック」は安全上の理由から原則禁止。不正な妨害や相手選手への乱暴な行為は反則となる。



