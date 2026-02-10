焼肉きんぐ・丸源ラーメンの運営会社が「町中華」新業態を発表 中華そば税込500円台、一品多数、定食ライス大盛り無料 豊橋市に誕生へ【メニュー例・価格】
焼肉きんぐ、丸源ラーメンなどを手がける物語コーポレーション（本社:愛知県豊橋市）は、新業態『町中華 丸福飯店』を発表した。「町中華 丸福飯店 豊橋向山本店」を2月18日に豊橋市内にオープンする。
【写真多数】『町中華 丸福飯店』のメニュー 「丸福中華そば」や「【名物】厚切りレバニラ炒め」など
『町中華 丸福飯店』の看板メニュー「丸福中華そば」は、一杯490円（税込539円）の手頃価格を実現。スープは豚ガラをベースに、煮干しや香味野菜などの旨みを丁寧に合わせ引いた、どこか懐かしく奥深い味わいだという。
定食や一品料理も豊富で、「【名物】厚切りレバニラ炒め」や、食欲をそそる「回鍋肉」「ふわとろ天津飯【甘酢あん】」などがそろう。中華定食は「ライス大盛り無料」に加え、ザーサイが付く、ボリューム満点のセットとなる。
おもちゃが付いて90円（税込99円）の「お子さま中華そば【おもちゃ付】」も用意。さらに店内は、カウンター席から広々としたボックス席まで完備し、1人から家族連れまであらゆるシーンに対応する。
■「町中華 丸福飯店 豊橋向山本店」2月18日オープン
住所：愛知県豊橋市向山町字川北14-1
営業時間：10:30-23:30（LO23:00）
定休日：年末年始
席数：46席
駐車場台数：42台
メニュー例
「丸福中華そば」490円（税込539円）
「野菜タンメン」790円（税込869円）
「ニラそば」750円（税込825円）
「【名物】厚切りレバニラ炒め」650円（税込715円）
「回鍋肉」650円（税込715円）
「麻婆豆腐」590円（税込649円）
