¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯ Powered by ÆüËÜÅý°ì¡×¤¬ËÜÆü2·î10Æü¤è¤êAmazon Prime Video¤Ë¤ÆÇÛ¿®³«»Ï¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯¥¹¥¿¥¸¥ª¡×´°Á´´Æ½¤¡£¸¶ºî¤Ë¤Û¤ÜÃé¼Â¤Ê¼Â¼Ì²½ºîÉÊ
¡¡¥»¥¬¤Ï¡¢Amazon Prime Video¤Ë¤Æ¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯ Powered by ÆüËÜÅý°ì¡×¤ÎÇÛ¿®¤òËÜÆü2·î10Æü¤è¤ê³«»Ï¤¹¤ë¡£¡Ú¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯ Powered by ÆüËÜÅý°ì¡×Í½¹ðÊÔ¡Ú¥×¥é¥¤¥à¥Ó¥Ç¥ª ¤Ë¤Æ2·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤éÇÛ¿®·èÄê¡ª¡Û¡Û
¡¡¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯ Powered by ÆüËÜÅý°ì¡×¤Ï¡¢¥»¥¬¤Î¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯¡×¥·¥êー¥º¤òÂêºà¤È¤·¤¿¼Â¼Ì²½ºîÉÊ¡£ËÜÆü¤è¤êÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯ Powered by ÆüËÜÅý°ì¡×¤Ï¡¢Ç¤¶¢ºîÉÊ¡ÖÆüËÜÅý°ì¡×¤ÎÀ©ºî¥Áー¥à¤¬Á÷¤ë±ÇÁü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¡¢2·î12Æü¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯ ¶Ë£³ / Î¶¤¬Ç¡¤¯£³³°ÅÁ Dark Ties¡×¤Ø·Ò¤¬¤ëÊª¸ì¤¬Á´3ÏÃ¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¥²ー¥à¤òÀ©ºî¤¹¤ë¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯¥¹¥¿¥¸¥ª¡×¤¬´Æ½¤¤ò¹Ô¤Ê¤¤¡¢¸¶ºî¤ËÃé¼Â¤Ê·Á¤Ç¤Î¼Â¼Ì²½¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÖÆüËÜÅý°ì¡×¤Ç¼ç±é¡¦Áí¹ç¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤òÌ³¤á¤ëËÜµÜÂÙÉ÷¤µ¤ó¤¬¶ÍÀ¸°ìÇÏÌò¤òÃ´Åö¡£¤µ¤é¤Ë¿¿Åç¸ãÏ¯Ìò¤Î»³¸ý¾Í¹Ô¤µ¤ó¤¬Æ±¤¸¤¯¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¶Ó»³¾´Ìò¤ÎÃæÃ«°ìÇî¤µ¤ó¡¢°ËÃ£¿¿Ìò¤Î¾¾ÅÄ¸Æó¤µ¤ó¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
Âè1ÏÃ ¾ìÌÌ¼Ì¿¿
Âè2ÏÃ ¾ìÌÌ¼Ì¿¿
ºÇ½ªÏÃ ¾ìÌÌ¼Ì¿¿
¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ- Î¶¤¬Ç¡¤¯¥¹¥¿¥¸¥ª ¸ø¼° (@ryugagotoku) February 6, 2026
¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯ Powered by ÆüËÜÅý°ì¡×#¥×¥é¥¤¥à¥Ó¥Ç¥ª ¤Ë¤Æ2·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤éÆüËÜ¤Ç¤ÎÇÛ¿®¤¬·èÄê¡ª
¢¨ÇÛ¿®»þ´ü¡¦ÇÛ¿®¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¹ñ¤äÃÏ°è¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
?¸¶ºî¤Ë¤Û¤ÜÃé¼Â¤Ê·Á¤Ç¼Â¼Ì²½
?ÆüËÜ¤Î¶ËÆ»¼Ò²ñ¤òÉÁ¤¯Âç¿Íµ¤±ÇÁüºîÉÊ¡ÖÆüËÜÅý°ì¡×¤Î¥¥ã¥¹¥È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ëÀ©ºî¡Ä pic.twitter.com/wR6o82HgJK
(C)SEGA