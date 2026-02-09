¥â¥Æ¤¹¤®¤ÆÀ©Éþ¤ä»äÊª¤¬Åð¤Þ¤ì¤¿Ãæ³Ø»þÂå¡Ä¿Íµ¤¥¥ã¥Ð¾î¡Ö2¡Á3Æü¸å¤ËÆ±µéÀ¸¤¬Ì¾¾è¤ê½Ð¤Æ¡Ä¡×¾×·â¥¨¥Ô¥½¡¼¥ÉÌÀ¤«¤¹
¡¡¿Íµ¤¥¥ã¥Ð¾î¤¬¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Ë¥â¥Æ¤¹¤®¤Æ¥ê¥³¡¼¥À¡¼¤ÈÀ©Éþ¤òÅð¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¶ÃØ³¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥â¥Æ¤¹¤®¤¿Ãæ³Ø»þÂå¤Î¼Ì¿¿
¡¡2·î4Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢ABEMA¤Ë¤Æ¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹³Ø¹»¥Á¥§¥ó¥¸²Ê¡Ù#41¤¬ÊüÁ÷¡£Ã´Ç¤¤Ï¥ª¥º¥ï¥ë¥É¡¦°ËÆ£½Ó²ð¡¢³ØÇ¯¼çÇ¤¤Ï¥Ù¥Ã¥¡¼¡£¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¤æ¤¤Ý¤è¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¥«¥ê¥¹¥Þ½÷»Ò¤¿¤Á¤¬ÅÁÀâµé¤Î¥â¥Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò½é¹ðÇò¤¹¤ë´ë²è¡ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡ª¡¡¤ä¤ê¤¹¤®¥â¥ÆÅÁÀâ¡×¤¬ÊüÁ÷¡£½éÅÐ¾ì¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥Ð¾î¡¦Ä«ÍÛÆä¡ÊËÌ³¤Æ»¡Ë¤ÎÇú¥â¥Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡³ØÀ¸»þÂå¡¢¥â¥Æ¤¹¤®¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ë»äÊª¤ò¤è¤¯Åð¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Ä«ÍÛ¡£¡Ö¾®³ØÀ¸¤Î¤È¤¤Ï¡¢¥ê¥³¡¼¥À¡¼¡£Ãæ³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¤È¥»¡¼¥é¡¼Éþ¤òÅð¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¤¹¤ë¤È¡¢¥¥ã¥Ð¾î¤¿¤Á¤«¤é¡Ö¤¨¤¨¡ª¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¥³¡¼¥À¡¼¤¬Åð¤Þ¤ì¤¿Æü¤Ë¤Ï¡¢µ¢¤ê¤Î²ñ¤ÇÀèÀ¸¤«¤é¡Ö¿´Åö¤¿¤ê¤Î¤¢¤ë¿Í¤ÏÌ¾¾è¤ê½Ð¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö2¡Á3Æü¸å¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¤ÎÃË¤Î»Ò¤¬¤¤¤Æ¡×¤È¡¢¤Ê¤ó¤ÈÆ±µéÀ¸¤ÎÃË»Ò¤¬¼«¤éÌ¾¾è¤ê½Ð¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¡¢Ãæ³Ø2Ç¯À¸¤Î¤È¤¤Î¥»¡¼¥é¡¼Éþ»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥Ù¥Ã¥¡¼¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡Á¡ª¡×¡¢°ËÆ£¤Ï¡ÖÈþ¾¯½÷¡ª¡×¡ÖÁ´Á³¡¢»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¤¥×¤Î»Ò¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¶Ã¤¡£¸½ºß¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê»Ñ¤È¤Ï¥®¥ã¥Ã¥×¤Î¤¢¤ë¹õÈ±¤Î¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÇÀ¶½ãÇÉ¤Î»Ñ¤Ë¡¢¶µ¼¼¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¤¤¿¡£Ä«ÍÛ¤Ï¡Ö¤³¤Î¥»¡¼¥é¡¼Éþ¤È¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥ó¥Ä¤¬Æþ¤Ã¤¿¥«¥Ð¥ó¤´¤ÈÅð¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£