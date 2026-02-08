ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【スポーツ速報】郡市対抗熊日駅伝 熊本市が11連覇 【スポーツ速報】郡市対抗熊日駅伝 熊本市が11連覇 【スポーツ速報】郡市対抗熊日駅伝 熊本市が11連覇 2026年2月8日 14時21分 RKK熊本放送 リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 熊本県の天草市から熊本市まで18区間（100.5km）で争われた第52回郡市対抗熊日駅伝が8日、行われました。 レースは熊本市が優勝し、11連覇を達成しました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 『池袋暴走事故の松永よ 子どもと妻死んで悲しいか？笑』『1人でトイレに行かせた親が悪い』事故・事件の遺族を苦しめるSNSの“言葉の刃” 『顔はオオカミ 身体はツルツル』ヘンテコ動物の正体は…人間のせい？ 熊本・秋津川＜2025年アーカイブス＞ 「カビた部分だけ捨てる」は誤解 中には“最強クラスの発がん性”を持つ毒も…加熱しても消えない『カビ毒』の正体 関連情報（BiZ PAGE＋） 法要, 葬儀, フローリング, 鎌倉, 金属加工, 慰霊祭, 横浜, 神事, 住宅, 置床工事