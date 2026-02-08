わんことの出会いで変貌してしまったパパの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で13万4000回再生を突破し、「素敵なパパですね」「幸せそうで癒される」「犬の沼にハマったか」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『臭いから、犬なんて絶対に飼わない』と言う旦那→半年かけて洗脳した結果…『まさかの溺愛』】

犬なんて絶対に飼わない

Instagramアカウント「iggy_0220」の投稿主さんは、ボーダーコリーの『イギー』ちゃんのかわいい姿を紹介しています。イギーちゃんは、おっとりしていて食いしん坊な男の子とのこと。今では家族に溺愛されるイギーちゃんですが、迎えるまでにはひと波乱あったそうです。

実は、パパが犬を飼うことに反対したのでした。理由は、犬のニオイが気になるから…。

どうしても犬と暮らしたかったママは、毎日わんこの可愛い画像や動画を送り続けました。熱い想いが伝わったのか、半年後にやっと犬を飼う許可が下りたそうです。そして出会ったのがイギーちゃんでした。

犬中心の生活に変貌！！

イギーちゃんとの暮らしが始まると、パパはすっかり人が変わってしまったといいます。サークルの中に入って、子犬のイギーちゃんとじゃれあうことも。仕事から帰ると、スーツのままイギーちゃんと遊び始めるそう。イギーちゃんの可愛さが、パパの心を溶かしてしまったのでした。

今では、お風呂にも積極的に入れてくれるというパパ。休日は、イギーちゃんと一緒にちょっぴりスパルタなランニングを楽しんでいるといいます。「犬吸い」が止まらなくなるほど、犬好きになってしまったパパなのでした♡

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「すっかりメロメロですね」「癒されるんですね」「優しいパパさんです」などたくさんの反響がありました。

家族愛あふれる光景にホッコリ

パパに溺愛されるイギーちゃんですが、もちろん他の家族とも仲良しです。高校生の末っ子は、イギーちゃんの座り方や寛ぎ方を真似することもあるそう。一緒に首を傾げる姿は、思わずホッコリしてしまうほどの可愛さ…♡

しかし、イギーちゃんが一番安心できるのは、出会いのきっかけとなったママなのだとか。1日会えなかっただけで大歓喜、ママの前では赤ちゃんのように甘えん坊になるといいます。愛情あふれる家族に恵まれて、とっても幸せなイギーちゃんでした！

Instagramアカウント「iggy_0220」には、イギーちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「iggy_0220」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。