三浦知良は開幕戦に先発出場して前半20分までプレー

福島ユナイテッドFCのFWカズこと三浦知良は2月7日に行われたJ2・J3百年構想リーグ地域リーグラウンド EAST-Bの第1節ヴァンフォーレ甲府戦でスタメン出場し、Jリーグ公式戦最年長出場記録を58歳346日に更新した。

Jリーグでの出場は2021年3月10日に行われた浦和レッズ戦以来1795日ぶり。海外メディアも“キング”の帰還に熱視線を送った。

カズは国内外で数多くのクラブを渡り歩き、2024年からは横浜FCからJFL・アトレチコ鈴鹿に期限付き移籍して、プレーを続けていた。今季はJ3の福島へ期限付きで加入し、5年ぶりにJリーグに復帰。今季開幕戦は先発で起用され、シュートこそゼロに終わったが、スライディングやシザース（またぎフェイント）で持ち込むなど、観客を沸かせた。前半20分に交代となったが、やはりその存在は大きな注目を集めた。

アルゼンチン紙「Ole」は「58歳、現役最年長選手がピッチに戻ってきた」と見出しを打ち、「サッカー界は年々若きスターが台頭しているが、ベテランも話題を集めた。その一人が58歳で歴史を刻み続けるカズヨシ・ミウラだ」とカズのJリーグ復帰を伝えた。

また、同じくアルゼンチンのスポーツチャンネル「TyC sports」もインスタグラムの投稿で「59歳目前のカズヨシ・ミウラは今なお記録を更新し続けている。ヴァンフォーレ甲府戦で19分プレー。1−4で敗れたが、これでプロサッカーの世界における世界最高齢の現役選手としての地位を再び確固たるものとした」とその偉業を取り上げていた。

日本だけでなく、海外からも注目を浴びるカズ。今月26日に59歳を迎えるキングは、今シーズンどのような姿を見せてくれるだろうか。（FOOTBALL ZONE編集部）