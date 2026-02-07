この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「真釣ちゃんねる」が、「やせたライギョの飼育が…【ウナギ&ナマズ】」と題した動画を公開しました。かつてやせ細っていたライギョが飼育500日という節目を迎え、たくましく成長した様子が収められています。



動画は、投稿者が飼育している2匹のライギョの紹介から始まります。1匹は比較的小さな個体で、最近広い水槽に引っ越したばかり。人に慣れており、指を近づけると寄ってくる愛らしい姿を見せます。



そしてもう1匹が、この日の主役である「元やせたライギョ」。投稿者が飼育を始めてから、なんと500日が経過したとのこと。動画では捕獲当初の写真も公開され、ウナギのように細くガリガリだった姿と、現在の筋肉質でたくましい姿との変化は一目瞭然です。



500日記念のご馳走として用意されたのは、釣りで入手したというボラの「内臓と目玉」。視力がほとんどないというこのライギョは、音と匂いを頼りにエサに近づき、大きな目玉を一口でパクリ。続いて大好物の肝臓も、勢いよく吸い込むようにして食べました。



この豪華な食事は他の生き物たちにも振る舞われ、小さなライギョやナマズ、ウナギも夢中で食いつきます。特に小さなライギョは、自身の体長の半分ほどもある心臓にかぶりつき、水中に食べかすをまき散らしながらも豪快に平らげました。



やせ細った状態から力強く成長したライギョの生命力と、生き物たちの旺盛な食欲に元気をもらえる動画です。