情報技術開発は、2026年4月1日より、社名を「TDI」に変更します。

創業58年の歴史を持つIT企業が、ブランドを統一し、次なる成長ステージへと進化します。

情報技術開発「TDI」へ社名変更

変更日：2026年4月1日

新商号：TDI（英文表記：TDI Co., Ltd.）

タグライン：Together, we Drive Innovation.

情報技術開発は1968年の創業以来、IT黎明期のメインフレームの時代から、クライアントサーバー、インターネット、モバイル、クラウド、そして現在のAI・DXに至るまで、絶えず変化するITトレンドに対応してきました。

2028年に創業60周年を迎えるにあたり、これまで以上に俊敏に時代の変化を捉え、次なる成長ステージへと進化します。

この「変化への対応力」と「進化への意志」を形にするため、長年親しまれてきた「TDI」を正式な社名とし、ブランドを統一することになりました。

商号変更の背景と目的

グループとしての総合力をより強化し、今後、どのようなITトレンドの時代にあっても、最適なソリューションを提供し続けるパートナーとして邁進していきます。

新しいコーポレートロゴ

新しいコーポレートロゴは、次のステージへ向かう強い意志を表すシンボルです。

安定感と躍動感をあわせ持つフォルムには、社員一人ひとりが積極的に挑戦し、顧客とともに未来を切り拓いていくという姿勢が込められています。

タグライン

「Together, we Drive Innovation.」

「TDI」の頭文字に、顧客やパートナーとともに(Together)、イノベーションを推進する(Drive Innovation)という意志が込められています。

創業から58年の歴史を持つ情報技術開発が、新たな社名「TDI」として、次なる進化を遂げます。

ブランド統一により、グループとしての総合力を強化し、変化し続けるIT業界のパートナーとして、さらなる飛躍が期待されます。

情報技術開発「TDI」への社名変更の紹介でした。

よくある質問

Q. 社名変更はいつですか？

2026年4月1日に「TDI」へ社名変更されます。

Q. 新しい社名の正式名称は？

TDI（英文表記：TDI Co., Ltd.）です。

Q. タグラインの意味は？

「Together, we Drive Innovation.」は、顧客やパートナーとともに(Together)、イノベーションを推進する(Drive Innovation)という意志を込めたタグラインです。

Q. 情報技術開発の創業はいつですか？

1968年9月に創業し、2028年に創業60周年を迎えます。

