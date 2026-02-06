バレンタインにぴったり！ とろける食感の「生チョコレアチーズケーキ」

【みんな大好き！おうちで簡単チーズケーキ Vol.23】クックパッドニュースで大人気のスイーツ、チーズケーキ。お菓子研究家の福田淳子さんが、簡単に作れておいしいレシピを毎月ご紹介します。

みなさん、こんにちは。いかがお過ごしですか？もうすぐバレンタインですが、今回は「生チョコレアチーズケーキ」はいかがでしょうか？

濃厚なチョコケーキで口に入れると、生チョコのように体温ですっと溶けていきます。作り方は溶かして、混ぜて固めるだけ。ゼラチンも必要ないのでとっても手軽で簡単です。

最後にココアで仕上げると、見た目も味わいも高級感があるデザートに。ココアビスケットのボトムスとも相性がとってもいいんですよ。ぜひ試してみてくださいね。

生チョコレアチーズケーキ





材料（直径15cmの底が抜ける丸型1台分）

＜チョコレアチーズ生地＞



・チョコレート 100g



・クリームチーズ 200g



・グラニュー糖 40g



・ココアパウダー 10g



＜ボトム＞



・ココアサンドビスケット 7セット（約70g）



＊クリームがはさんである「オレオ」のようなクッキーをクリームごと使います。



・溶かしバター（食塩不使用） 25g



・ココアパウダー（仕上げ用） お好みで



作り方

1. チョコを刻み、50度以下の湯で湯煎で溶かします。









2. 保存袋にココアビスケットを入れて麺棒等で叩き、細かく砕きます。溶かしバター、水小さじ1（分量外）を加え、ケーキ型の底に敷き詰めたら、使うまで冷蔵庫で冷やしておきます。













3. クリームチーズは耐熱ボウルに入れ、600Wの電子レンジに30〜60秒かけてやわらかくします。なめらかになるまで泡立て器でよく混ぜ、グラニュー糖とココアをふるい入れたら、さらによく混ぜます。



＊ココアはダマになりやすいのでふるって加えます。









4. 1のチョコを3に加えて手早く混ぜたら型に入れて平にならし、冷蔵庫で半日以上しっかり冷やします。



＊チョコを加えたらゴムベラで手早く混ぜるように心がけましょう。













5. お好みで上にココアを茶こしでふります。電子レンジで約20秒加熱したぬれぶきんを型の底と側面に当て、型から外したら完成です。









ポイント

・チョコを溶かす作業を先にやり、溶ける間に他の作業をすると無駄がないです。



・チョコを混ぜる時は手早く作業しましょう。



・半日ゆっくり冷やすことでしっかりと固まります。



焼くだけ！冷やすだけ！レンチンだけ！だけ！おやつ（白泉社）





手のこんだ道具や特別な材料はいりません。

“焼くだけ”“冷やすだけ”“レンチンだけ”など、驚くほど簡単に作れるレシピばかりを集めました。

憧れの定番おやつから、話題の韓国スイーツまで、どれも簡単に作れます。

忙しい日の「ちょっと甘いものが食べたい」「今すぐ食べたい」に寄り添う、おいしいおやつの本。

料理が苦手でも、仕事や子育てで忙しくても、思い立ったらすぐ作れる、気楽で頼れる一冊。お菓子づくりデビューにもおすすめです。

＞＞ご購入はこちら