『ドラゴンボールZ』三大超サイヤ人を苦しめた「合体13号」がS.H.Figuartsに登場
バンダイスピリッツは、『ドラゴンボールZ』より「S.H.Figuarts 合体13号」(9,900円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年2月6日(金)16時から予約受け付けが開始となり、2026年10月発送予定。
2026年10月発送予定「S.H.Figuarts 合体13号」(9,900円)
『ドラゴンボールZ 極限バトル!!三大超サイヤ人』に登場する「合体13号」がS.H.Figuartsに登場。
「孫悟空」、「ベジータ」、「トランクス」の三大超サイヤ人を苦しめた「合体13号」を劇中イメージをもとに立体化。ボリュームのあるサイズ感ながらも最新の可動機構を取り入れた柔軟な可動により、劇中の戦闘シーンが再現できる。
(C)バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション
