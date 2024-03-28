（花蓮中央社）東部・花蓮県花蓮市公所（役所）で、始業や終業、昼休み時に流れるチャイムが人気アニメ「ドラゴンボールGT」の主題歌「DAN DAN 心魅かれてく」に変更された。ドラゴンボールのファンだと話す魏嘉彦（ぎかげん）市長が提案したもので、違った方法で原作者の鳥山明氏を記念したかったと語った。魏氏は、1970年代〜90年代生まれの人たちの多くは、ドラゴンボールを見て育ったと思うとし、鳥山氏の訃報を聞いて悲しかっ