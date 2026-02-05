川崎がベトナムのファン向けに大関友翔の動画をアップした

川崎フロンターレが、ベトナムに向けてメッセージを発信し、そのなかでMF大関友翔がベトナム語を披露している。

U-23アジアカップで連覇を達成したU-21日本代表の一員だった大関は、決勝の中国戦でも先制点を挙げる活躍を見せてチームを4-0の勝利に導き、優勝に大きく貢献した。準決勝で中国に0-3で敗れていたベトナムでは、大関の人気がSNS上を中心に高まり、サッカーファンだけでなく、甘いマスクで女性ファンからも大きな支持を集めているという。

この人気を受け、川崎は大関の動画を作成。川崎はクラブパートナーである東急グループと10年以上にわたってベトナムと交流を続けており、2021年12月からはベトナムでJリーグクラブとして初となるサッカースクールを開校していた。

クラブの動画内で大関は「ベトナムのみなさん、応援ありがとうございます。川崎フロンターレはベトナムで、サッカースクールをやっているので、ぜひ参加してみてください。僕もいつかベトナムに行けたら嬉しいです。フロンターレの応援もよろしくお願いします」とコメントし、前後の挨拶をベトナム語で披露した。

コメント欄には「大関選手が行ったらみんなまた喜ぶだろうなぁ」「かわいい」「さすがフロンターレ！ 大関人気を見逃さない」と行った日本からのコメントや「ベトナムから応援しています！」「ベトナムからこんにちは」「めっちゃカワイイ」「寝るまで何回も聞いてる」「ベトナムで会えるのが楽しみ」と、ベトナム人気を感じさせる現地からの声も寄せられた。（FOOTBALL ZONE編集部）