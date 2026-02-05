今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された猫ちゃんたちのとある行動。キッチンにてエンカウントした猫ちゃんたち。次の瞬間、微笑ましい状況になったそうです。投稿はXにて、19.1万回以上表示。8000件以上のいいねが寄せられていました。

動画で撮ればよかった

今回、Xに投稿したのは「みふゆ(三冬)」さん。

投稿には、飼われている猫ちゃんたちの姿が。キッチンにて遭遇した猫ちゃんたち。目が合ったと思った次の瞬間…猫ちゃんたちは頭をゴツン。猫の世界では頭をぶつけあうことは愛情表現や挨拶の意味があるとか。パッと見、ケンカに見えなくもないですが、仲がいい証拠みたいです。

それにしても、おでこをぶつけ合う猫たちの姿はとても絵になります。とっても可愛いですね。投稿主さんもこの光景を目にして思わず「動画で撮ればよかった」と思われたそうです。

おでこゴツンな猫たちにX民も爆笑

出会い頭におでこをぶつけあっていた猫ちゃんたち。その様子を見たXユーザーたちからは、「闘牛というか闘猫ですね」「挨拶なんでしょうけど、お前どこ中？お前こそどこ中や？に見えて笑ってしまいました」「親愛のごっつんこしてる」「可愛すぎるなぁ～」「仲良しごっつんこのご挨拶」などの声が多く寄せられていました。どうやら今回の頭突き挨拶は、多くの猫好きさんに癒しと笑いを届けたようですね。

Xアカウント「みふゆ(三冬)」では、猫ちゃんたちとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。可愛い猫ちゃんたちの日常は、見る人の心を和ませてくれます。

