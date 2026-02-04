STARGLOW、感動のドラマを超えた圧巻のデビューショーケース完遂
BE:FIRST、MAZZEL、HANAに続くBMSGのグループ、STARGLOW。横浜BUNTAIで行われたSTARGLOW DEBUT SHOWCASE「Wish upon a star」の全3公演のうちの2公演目、2月1日昼公演をレポートする。
ビジョンに「#STARGLOWデビュー準備中」のタグ付きで公開されたティザー映像が流れた。RUI、TAIKI、KANON、GOICHI、ADAMがそれぞれの出自にまつわる別々の場所から電話によって誘われ、煌びやかな衣装に着替え、STARGLOWとして集結。場内にプレデビュー曲「Moonchaser」のイントロが流れ、ステージに無数の星が輝く。ステージ後方の扉が開き、ゆっくりと前に歩くSTARGLOWの5人。誰の声かすぐわかる、記号性の高い5色の歌声が強烈な輝きを放つ。TAIKIの「Yeah！ STARGLOW！ Ready！」というアジテートに続き、GOICHIがラップ。STARGLOWが誇る二人のラッパーの掛け合いに、場内の温度が上がった。
STARS（STARGLOWのファンネーム）の大歓声の中、KANONが「Whats up！ STARS！ 待ちに待ったこの日がやってきました！ 今まで見たことのないようなパフォーマンスを見せるのでよろしくお願いします！」と宣言。BMSG TRAINEE時代のRUIとTAIKIとKANONによる「GOTH」のSTARGLOWバージョン。完全にものにしているGOICHIとADAMの仕上がりっぷりに慄く。RUIとTAIKIとKANONはこの楽曲が配信されてからまだ1年も経っていないにもかかわらず、すべてが何段階も進化している。5人ともデビュータイミングだからこそのフレッシュな勢いにプロのアーティストとしての風格が備わっている。
GOICHIの雷鳴のようなパワフルなラップから始まる「My Job」。この曲で初めてラップに挑戦したとは思えないほど、ADAMは変幻自在のフリーキーなラップで惹きつける。楽曲の世界観を憑依させ、アーティシズム全開のパフォーマンスを展開する5人。
RUIがSTARGLOWが生まれたオーディション「THE LAST PIECE」（通称：ラスピ）の2次審査、さらに遡ると約5年前、13歳で参加したオーディション「THE FIRST」の2次審査でも歌った米津玄師の「感電」を歌唱。ビジョンに「THE FIRST」で「感電」を歌うRUIの映像と、ラスピで「感電」を歌うRUIの映像が映る前で、5年越しにデビューアーティストとなったRUIが「感電」を歌った。KANONとADAMは共に藤井風の「優しさ」を歌唱。この曲もラスピの2次審査で歌った曲だ。ラスピだけでなく、オーディション「MISSION×2」のKANONの映像も流れ、涙腺を刺激する。GOICHIはもちろん2次審査で披露したSKY-HIの「何様」をカバー。TAIKIは2次審査でも披露した自作曲「KARATE KID」だ。
ラスピの4次審査のチームEの楽曲のSTARGLOWバージョン「Love Myself 26」。ADAMが新たに加えた「Do you love yourself？」というフレーズではSTARSとの掛け合いが巻き起こった。ステージ下手から上手へ走って5人で移動。RUIは「Star Wish」のMV同様、全力ダッシュ。追いかけるようにして走るGOICHIは歌いながらだが、全く歌がぶれない。
5次審査の課題曲「Green Light」と「Blast Off」のSTARGLOWバージョン。切れ味、破壊力、色香……すべてにおいて想像を超えていく5人。TAIKIとGOICHIとADAMの「Green Light」、RUIとKANONの「Blast Off」は初見だが、新たな引き出しで心をわしづかみにする。6次審査の課題曲、BE:FIRSTの「Secret Garden」のカバーは、BE:FIRSTの「Secret Garden」の魅力とはまた違ったSTARGLOWだけの煌めきを際立たせた。STARGLOWの5人を含む最終審査のファイナリスト10人で作詞をした「PIECES」のSTARGLOWバージョン「PIECES -STARGLOW Ver.-」ではかけがえのない仲間との絆と切磋琢磨した日々を真摯に歌い上げた。思いの丈がありありと伝わってくる美しく雄弁な歌。
ビジョンに、最終審査が終わり、SKY-HIが5人それぞれにネーム入りのBMSGのフーディーを渡す＝STARGLOWとしてデビューが決まったシーンが映し出された後、現在のデビューショーケースに向けての意気込みを語る5人のインタビュー映像へ。デビューまでの映像と共にカウントダウンが始まり、ついにデビュー曲「Star Wish」。洋楽のフレイバーをたっぷり詰め込んだJ-POPでもK-POPでもない”STARGLOW POP”の始まりの曲だ。
●STARGLOW / Star Wish -Music Video-
ラスピの回収だけでなく、「THE FIRST」からのRUIとTAIKI、「MISSION×2」からのKANONの物語も完結させるようなドラマティックなセットリストと演出がとても感動的だった。しかし何よりすごかったのは、5人のパフォーマンスが感動のドラマを超えていたことだ。自分はBMSG FESもBMSG TRAINEE SHOWCASEも毎回観ているが、これまで見たことのない歌、ラップ、ダンスの表情に驚かされる瞬間が無数にあった。デビューまでの物語に感動を覚えながらも「今の歌とラップとダンスは一体何？」という別の感動に数秒ごとに襲われた。天賦の才を持ちながら、この日に向けて5人がどれだけの努力を重ね、音楽と自らのパフォーマンスに向き合い、成長を目指したかを思い知らされた。GOICHIとADAMはまだ数えるほどライブ経験がないにもかかわらず、全く物怖じせず、RUIとTAIKIとKANONと共に貫禄すら感じた。5人が並んだ時の圧倒的な華とカラフルさとこの5人でSTARGLOWなのだという説得力が半端ではなかった。デビュータイミングにして既に多くのものを兼ね備えたSTARGLOW。しかもまだまだ新たな表現を秘めていそうなところが末恐ろしい。
●DEBUT SHOWCASE「Wish upon a star」セットリスト
セットリストプレイリスト：https://starglow.lnk.to/Wishuponastar
01.Moonchaser
02.GOTH
03.My Job
04.感電 (Original Track: 米津玄師)
05.優しさ (Original Track: 藤井風)
06.何様 (Original Track: SKY-HI)
07.KARATE KID
08.Love Myself '26
09.Green Light
10.Blast Off
11.Secret Garden (Original Track: BE:FIRST)
12.PIECES -STARGLOW Ver.-
13.Star Wish
14.Forked Road
15.Moonchaser
●NEW RELEASE
STARGLOW
2nd Single
「タイトル未定」
2026.04.01 CD Release
▼ご予約・ご購入はこちら
https://starglow.lnk.to/2ndSG
（全品番共通）
01. タイトル未定
02. タイトル未定
03. タイトル未定
■初回盤A【SG+DVD（スマプラ対応）】
初回生産限定
品番 : AVCD-61682/B
価格 : \2,695 （税込） / \2,450 （税抜）
仕様 : 紙ジャケット
特典（封入） : トレーディングカードA （全5種類セット封入）
応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
01. タイトル未定 -Music Video-
02. タイトル未定 -Behind The Scenes-
03. タイトル未定 -Music Video-
04. タイトル未定 -Behind The Scenes-
■初回盤B【SG+DVD（スマプラ対応）】
初回生産限定
品番 : AVCD-61683/B
価格 : \2,695 （税込） / \2,450 （税抜）
仕様 : 紙ジャケット
特典（封入） : トレーディングカードB （全5種類セット封入）
応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
01. STARGLOW IS COMING
02. STARGLOW IS COMING -Behind The Scenes-
■通常盤【SG（スマプラ対応）】
品番 : AVCD-61684
価格 : \1,595 （税込） / \1,450 （税抜）
初回仕様 : 紙ジャケット
初回特典（封入） : トレーディングカードC （全5種類セット封入）
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
■BMSG MUSIC SHOP専売商品【SG+DVD（スマプラ対応）】
初回生産限定
品番 : AVC1-61685/B
価格 : \4,620 （税込） / \4,200 （税抜）
仕様 : デジパック・三方背ケース
特典 : フォトブック
https://bmsg-music-shop.com/products/avc1-61685
■BMSG MUSIC SHOP専売商品【SG+Blu-ray（スマプラ対応）】
初回生産限定
品番 : AVC1-61686/B
価格 : \4,620 （税込） / \4,200 （税抜）
仕様 : デジパック・三方背ケース
特典 : フォトブック
https://bmsg-music-shop.com/products/avc1-61686
（AVC1-61685/B・AVC1-61686/B 共通）
01. タイトル未定 -Music Video-
02. タイトル未定 -Behind The Scenes-
03. タイトル未定 -Music Video-
04. タイトル未定 -Behind The Scenes-
05. STARGLOW IS COMING
06. STARGLOW IS COMING -Behind The Scenes-
07. タイトル未定 -Photo Shooting Behind The Scenes-
■BMSG MUSIC SHOPにてオリジナルグッズのバンドル商品もリリース！
[販売期間：2月12日（木）23:59まで]
BMSG MUSIC SHOP専売商品【SG（スマプラ対応）+グッズ】
初回生産限定
同梱 : CD+バンドルグッズ （アクリルマルチスタンド・オリジナル集合トレーディングカード付き）
品番 : AVZ1-61687
価格 : \3,795 （税込） / \3,450 （税抜）
仕様 : 紙ジャケット
特典（封入） : トレーディングカードC （全5種類セット封入）
応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
https://bmsg-music-shop.com/products/avz1-61687a
●『STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE-』
全国17都市にて初のファンミーティング開催決定！
SPECIAL SITE：https://starcruise2026.starglow.tokyo/
4/10（⾦） 千葉・森のホール21
4/25（⼟） 栃⽊・栃⽊総合⽂化センター（メインホール）
4/29（⽔・祝） 静岡・アクトシティ浜松⼤ホール
5/1（⾦） 愛知・Niterra⽇本特殊陶業市⺠会館フォレストホール
5/2（⼟） 京都・ロームシアター京都メインホール
5/4（⽉・祝） 宮城・仙台サンプラザホール
5/10（⽇） 東京・LINE CUBE SHIBUYA
5/31（⽇） 北海道・札幌⽂化芸術劇場hitaru
6/10（⽔） ⼤阪・オリックス劇場
6/12（⾦） 神⼾・神⼾国際会館こくさいホール
6/14（⽇） ⾹川・レグザムホール 大ホール
6/20（⼟） 福岡・福岡市⺠ホール ⼤ホール
7/5（⽇） 新潟・新潟テルサ
7/10（⾦） 広島・広島上野学園ホール
7/11（⼟） 岡⼭・岡⼭芸術創造劇場ハレノワ⼤劇場
7/19（⽇） ⽯川・本多の森 北電ホール
7/25（⼟） 沖縄・那覇⽂化芸術劇場なはーと ⼤劇場
■チケット料金
全席指定：9,900円（税込）
※3歳以上有料。3歳未満⼊場不可。
※会場規定により一部着席指定席となる場合がございます。
■枚数制限
1公演お一人につき2枚まで
※同行者もSTARGLOW Official Fan Club「STARS」会員およびB-Town〈Architect/Resident〉会員限定
■チケット先行受付（抽選）
------------------
STARGLOW Official Fan Club「STARS」会員先行
------------------
受付期間：2月2日（月）18:00 〜 2月9日（月）23:00
当落発表/入金期間：2月18日（水）15:00 〜 2月23日（月・祝）23:00
--------------
B-Town〈Architect〉会員先行
--------------
受付期間：2月2日（月）18:00 〜 2月9日（月）23:59
当落発表/入金期間：2月18日（水）15:00 〜 2月23日（月・祝）23:00
--------------
B-Town〈Resident〉会員先行
--------------
受付期間：2月19日（木）15:00〜2月25日（水）23:59
当落発表/入金期間：3月5日（木）15:00 〜 3月10日（火）23:00
●STARGLOW
Debut Single「Star Wish」
Now on sale
▼Streaming & Download
https://starglow.lnk.to/StarWish_Digital
▼購入
https://STARGLOW.lnk.to/StarWish
▼特設サイト
https://starglow-sp.com/starwish/
（全品番共通）
01. Star Wish
02. My Job
03. Love Myself '26
04. PIECES -STARGLOW Ver.-
