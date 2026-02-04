別府大分毎日マラソン

別府大分毎日マラソン（大分市高崎山・うみたまご前〜ジェイリーススタジアム）が1日行われ、ゲタチョウ・マスレシャ（エチオピア）が2時間6分49秒で優勝。初マラソンで10位に入った中大・白川陽大（4年）が明かしたレース前の食事メニューには、ファンも驚きの声をあげている。

白川は自身のXで「堀尾さんからも監督からもめっちゃ食べた方がいいって言われてたから、昨日の夜、うどんと明太子ご飯とおにぎり2つと餅3つとカステラとバナナ2本食べました」と、レース後に報告した。

添付した写真には切り餅や串団子、カステラ、パックご飯などが所狭しと並び、「これは朝ごはん、全部は食べてないけど」と続けている。白川の投稿にはファンからは「フルマラソンってやっぱりすごいエネルギー使うんだねえ…」「もちもち白川君の出来上がり」「ランナーのご飯の量エグい」など驚く声があがっていた。

白川は、昨年の箱根駅伝では4区9位と好走したが、今年はメンバー外。初マラソンでは見事な走りを見せ、2時間8分48秒の10位でフィニッシュしている。



（THE ANSWER編集部）