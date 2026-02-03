今月中には？なワクワク、ハラハラ感。

まもなく出るのでは？みたいな噂が出ては、出ませんでしたーみたいになっている新型MacBook Pro。しかし、まだまだ僕らのワクワクは止まりません。

Bloombergのマーク・ガーマン記者によると、M5 Pro／Maxチップを搭載した新しいMacBook Proは、macOS 26.3と同時に発売されるとのこと。

現在のmacOSが26.2なので、次回のアップデートで堂々登場！ってストーリーですね。

過去にはApple（アップル）のクリエイター向けアプリのサブスク「Apple Creator Studio」のローンチ日、1月29日に合わせて発表では？みたいな説があったのですが、この日は何も起こりませんでした。今度こそ？

それっていつ？ → たぶん2月中

さて、ではそのOSアップデートは具体的にいつか、ですよね。

ガーマン記者は2月から3月にかけてリリースされると予想しています。現在macOS 26.3はベータテスト中なので、3月まで引っ張られる可能性よりは、2月中に出る可能性のほうが高いかも？

ただ、以前にもお伝えしたように、今年MacBook Proは2回アップデートされる噂あり。

後半のアップデートではOLED化された大幅なアップデートになる可能性もあるので、正直このM5 Pro／Maxチップ搭載のアップデートが「買い」なのかはちょっと難しいところ。

メモリ価格が高騰を続けている今、PC関連は早めに買っちゃいたい気分もあるのですが…うーむ。

MacBook Proに関しては、いま一番買い時が難しい子なのかもしれないなぁ。

Source: MacRumors, Bloomberg