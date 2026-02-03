『才女のお世話』2026年7月TVアニメ放送決定！ティザービジュアル・ティザーPV公開！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ギャップ可愛いお嬢様との、お世話から始まる甘々ラブコメ『才女のお世話 高嶺の花だらけな名門校で、学院一のお嬢様(生活能力皆無)を陰ながらお世話することになりました』のTVアニメが2026年7月から放送されることが決定した。また、ティザービジュアル＆ティザーPVに加え、キャラクタービジュアルとキャスト情報も公開され、友成伊月を上村祐翔、此花雛子を小原好美が演じることも明らかに。さらに、原作：坂石遊作先生、原作イラスト：みわべさくら先生、漫画：水島空彦先生よりお祝いコメントも到着した。

また、制作スタッフ情報も一部公開。監督を森下柊聖、シリーズ構成を吉永亜矢、キャラクターデザインを川島尚、音楽を田渕夏海・中村巴奈重・栗原真葉、音響監督を高寺たけし、アニメーション制作をブレインズ・ベースが担当する。

友成伊月（ともなりいつき） CV.上村祐翔



学費を稼ぐためアルバイトに励む高校生。偶然巻き込まれた誘拐事件をきっかけに、雛子専属の“お世話係”となり、身分を偽って富豪の子女が通う貴皇学院に転入する。“完璧なお嬢様”を演じなければならない雛子が抱える重圧を知り、彼女を守りたいと願う。

＜上村祐翔コメント＞



Q1. 本作の魅力をお聞かせいただけますでしょうか。

伊月がお世話をすることになる雛子を始め、一筋縄ではいかないヒロインたち、彼女たちを支えるキャラクターそれぞれの個性が爆発しています！さまざまな問題に戸惑い、揺さぶられながらも誠実に向き合っていく伊月をどうぞよろしくお願いします。そして、真面目なシーンとギャグパートの振り幅が凄いです！そのメリハリのある描かれ方とても魅力的だと思います。

Q2. キャラクターを演じるにあたっての意気込みを教えていただけますでしょうか。

伊月は、貧しい生活環境の中で、自らの努力を惜しまずに生き抜いてきた骨太な青年です。とあるきっかけで彼の置かれる立場ががらっと変わり翻弄されていくので、柔軟に喜怒哀楽を表現できるように意識しました。また、大ボケをかますヒロインに対して伊月は全力ツッコミで対応します！そのコミカルな演出にどのように声を乗せようか、と楽しく考えながら収録に挑んでいます。

此花雛子（このはなひなこ） CV.小原好美



日本随一の財閥・此花グループの令嬢。容姿端麗で成績優秀。表向きは誰もが憧れる“完璧なお嬢様”として振る舞っているが、その実は生活能力皆無なぐうたら娘。伊月の前でだけは張り詰めた気を緩め、無防備な姿で甘えることができる。

＜小原好美コメント＞



Q1. 本作の魅力をお聞かせいただけますでしょうか。

様々なお嬢様が出てきます！笑

雛子はいつもしっかりしたお嬢様と思ったら実は…？というギャップだったり、きゅんときたり焦ったかったり、色んな魅力ある本作。

どの人物も愛おしくなっていただけるよう演じていますので楽しみにしていてください

Q2. キャラクターを演じるにあたっての意気込みを教えていただけますでしょうか。

お嬢様とお家モードのギャップを出せるよう意識していましたね。表情はもちろん、心情に寄り添えたらと常に考えています。物語が進むにつれ彼女の表情も豊かになってくるので演じていてとても楽しいです♫

＜原作：坂石遊作先生からのお祝いコメント＞

祝！！才女のお世話・アニメ化！！

とにかくお嬢様を描きたい、というシンプルな願望から本作は生まれました。高貴な世界を面白おかしく表現できたら、と思いながら執筆してきましたので、映像化でどう進化していくのか非常に楽しみです！！キャラクターは勿論、音も背景も全部堪能します！！

元々本作はコミカライズやグッズ化など、ご関係者の皆様の熱意に支えられてきました。アニメに関しても同様で、皆様のプロ意識に身が引き締まる思いです。

アニメ『才女のお世話』をよろしくお願いいたします！！

＜原作イラスト（キャラクター原案）：みわべさくら先生からのお祝いコメント＞

『才女のお世話』アニメ化おめでとうございます！！

応援してくださっている皆さま、本当にありがとうございます。

動く雛子や伊月たちを見れるのが今からとても楽しみです。

原作・コミカライズとともにこれからも応援よろしくお願いします。

＜漫画：水島空彦先生からのお祝いコメント＞

ついに『才女のお世話』アニメ化です！おめでとうございます！

原作の坂石先生、イラスト担当のみわべ先生の魅力ももちろんのこと

編集者さんや作品を応援してくださる皆様のお陰で

自分もこのような機会に恵まれることが出来ました

とてもとても嬉しいです。ありがとうございます！

小説や漫画とも違うアニメの世界で、高嶺の花のお嬢様たち相手に奮闘する伊月くんの活躍をワクワクしながら期待しています！

●作品情報

TVアニメ『才女のお世話 高嶺の花だらけな名門校で、学院一のお嬢様(生活能力皆無)を陰ながらお世話することになりました』

2026年7月TVアニメ放送決定

＜イントロダクション＞

「私、このひとが欲しい」

だれもが憧れる“完璧なお嬢様”、此花雛子。

日本随一の財閥の令嬢である彼女は、偶然出会った一般庶民の男子高校生・友成伊月を、突然専属の“お世話係”に指名する。

表向きは品行方正に見える雛子だが、着替えさえ一人ではできない生活能力皆無の“ぐうたら娘”だった――

名家のしがらみから“完璧なお嬢様”を演じなければならない雛子。そんな彼女を守りたいと甲斐甲斐しくお世話をする伊月。やがて雛子も全力で甘えるようになって……

ギャップ可愛いお嬢様との、主従を超えた甘々な恋物語が始まろうとしていた。

【スタッフ】

原作：坂石遊作（HJ文庫／ホビージャパン）

キャラクター原案：みわべさくら

漫画：水島空彦（HJコミックス／コミックファイア連載）

監督：森下柊聖

シリーズ構成：吉永亜矢

キャラクターデザイン：川島尚

音楽：田渕夏海、中村巴奈重、栗原真葉

音響監督：高寺たけし

アニメーション制作：ブレインズ ・ ベース

【キャスト】

友成伊月：上村祐翔

此花雛子：小原好美

©坂石遊作・ホビージャパン／『才女のお世話』製作委員会

