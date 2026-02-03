「ロッテリア」が期間限定の贅沢バーガー発売へ　アメリカ発の肉×肉コンビ、どんな味わいなのか

ハンバーガーチェーン『ロッテリア』からアメリカの味わいを楽しめる期間限定商品が登場する。2026年2月4日から売り出されるのは、「フィリーチーズステーキバーガー」など4品。肉に肉がのった贅沢なハンバーガーとは、いったいどんなメニューなのか。

パティの上に牛カルビがどんっ！ 2026年2月4日発売

ビーフとチーズをパンに挟んだアメリカ・フィラデルフィア発のサンドイッチ「フィリーチーズステーキ」。『ロッテリア』では、昨年に引き続き、バーガーにアレンジして登場。

2026年2月4日発売 「フィリーチーズステーキバーガー」

「『フィリーチーズステーキバーガー』は、ハンバーグパティに、ガーリックなどで下味をつけて鉄板で香ばしく焼き上げた牛カルビ肉や、オニオンを合わせ、とろ〜り濃厚なレッドチェダーチーズソース、スパイシーでスモーキーな風味が特長のオリジナルBBQソースなどとともに、ふんわりもっちり食感のバンズで挟んだ商品です」（同社）

パティに加えて牛カルビ肉もサンドされ、ボリュームが凄い。本場さながらの満足感を味わえそうだ。

他にも、「フィリーチーズステーキバーガー」のアレンジメニューとして3品発売する。

野菜もバランスよく食べたい方におすすめの「ベジ フィリーチーズステーキバーガー」は、「トマトの程よい酸味がチーズや牛カルビ肉の濃厚な味わいを引き立て、シャキシャキのレタスが食感にアクセントを加えます」と同社がアピール。

「『フィリーチーズステーキバーガー』に、ピリッとした辛みが特長のハラペーニョと特製旨辛ソースを合わせました」と同社が紹介する「スパイシー フィリーチーズステーキバーガー」は、辛いもの好きにはたまりません。

もっとボリュームが欲しい！ という時には、パティ・牛カルビ肉・チーズソースなどを2倍にした「ダブル フィリーチーズステーキバーガー」がぴったり。「フィリーチーズステーキの濃厚な旨みを存分にご堪能いただける一品に仕上げました（同社）

寒さがまだまだ続くこの冬にスタミナが付きそうな贅沢バーガーです。

「フィリーチーズステーキバーガー」は税込620円

■フィリーチーズステーキバーガー（単品）税込620円

■べジ フィリーチーズステーキバーガー（単品）税込680円

■スパイシー フィリーチーズステーキバーガー（単品）税込680円

■ダブル フィリーチーズステーキバーガー（単品）税込990円

販売期間：2026年2月4日〜2月下旬（なくなり次第終了）

販売場所：一部店舗を除く76店舗

【画像】「フィリーチーズステーキバーガー」期間限定商品一覧（5枚）